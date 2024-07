Pinocchio incanta Rosà: uno spettacolo per tutta la famiglia

Giovedì 1 agosto h 20.45 nel Giardino della Biblioteca, Rosà in scena la storia di pinocchio di Alberto De Bastiani. Uno spettacolo che parla di unicità, coraggio e speranza

Prosegue il Minifest, la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival che Giovedì 1 agosto alle 20.45, porterà nel Giardino della Biblioteca a Rosà, lo spettacolo La storia di Pinocchio con Alberto De Bastiani, uno spettacolo di figura e di narrazione con pupazzi, adatto ad un pubblico a partire dai 3 anni.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival. Il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa, qui in collaborazione con il comune di Rosà e la Regione Veneto. Sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

La magia di Pinocchio con pochi oggetti

Con pochi oggetti di legno, un piccolo teatro dei burattini e qualche pupazzo, Alberto De Bastiani porta in scena La storia di Pinocchio. Regia di Daniela Matiuzzi. La storia del famoso burattino di legno e delle sue avventure, durante le quali incontrerà tanti personaggi a cui regalare un po’ della sua vita, un sogno, una speranza, una bugia.

La testa e il cuore di Pinocchio sono solo apparentemente di legno, in realtà sono una testa pensante e un cuore che sa emozionarsi ed amare, temere e aver coraggio.

Uno spettacolo che parla di unicità, dove Pinocchio scoprirà ciò che lo rende davvero speciale, come ogni bambino.

Alberto De Bastiani: un maestro del teatro di figura

In scena Alberto De Bastiani, attore e burattinaio. De Bastiani inventa con Pierpaolo Di Giusto il Circo Tre Dita Questo circo lo porterà ai più importanti festival italiani e stranieri, ottenendo, tra gli altri, il premio per il miglior spettacolo al Festival Internazionale del Teatro per ragazzi di Porto Sant’Elpidio nel 1998. Dal 2000 realizza e dirige il Festival internazionale Burattini & Marionette/Omaggio a Fausto Braga con il Comune di Colle Umberto TV.

Informazioni per lo spettacolo

In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito nell’aula studio della Biblioteca. Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Bassano del Grappa, 31 luglio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa