Pizza “Orgoglio Veneto”: donazione alla protezione civile vicentina (video)

Una pizza dedicata alla protezione civile vicentina: si chiama Orgoglio Veneto ed è una creazione di Dino Forlin. Titolare con la compagna Chiara Polo della pizzeria Forlin Unconventional Pizza Lab a Cassola (VI). Orgoglio Veneto si è tradotta nei giorni scorsi in un assegno di 500 euro. Donazione con cui verranno acquistati sacchi per la sabbia che la Provincia di Vicenza metterà a disposizione delle organizzazioni vicentine di protezione civile.

Pizza “Orgoglio Veneto”: idea di Dino Forlin

L’idea è nata a metà maggio, dopo l’alluvione che ha colpito buona parte del territorio vicentino. Dino Forlin voleva in qualche modo ringraziare i tanti volontari di protezione civile. Persone che da subito si erano messi a disposizione della comunità e l’ha fatto dedicando loro una pizza interamente guarnita con prodotti tipici della provincia. Ovvero: asparagi bianchi alla julienne, formaggio Asiago e sopressa donata dalla Brunello Salumi di Bassano del Grappa.

Raccolta fondi e donazione

Per un mese il ricavato della vendita della pizza è stato raccolto e qualche giorno fa è stato donato alla protezione civile, nelle mani del presidente della Provincia Andrea Nardin, del coordinatore provinciale della protezione civile Cristiano Todeschini e del rappresentante dell’Ato 1 Brenta Mauro Tessari.

Il commento del presidente Nardin

“Nel periodo dal 15 maggio al 2 giugno sul territorio provinciale di Vicenza sono stati attivati circa 1000 volontari di protezione civile -ha commentato il presidente Nardin-. Un numero che dà la grandezza dei danni causati dai frequenti eventi di maltempo, tra alluvioni, frane, dissesti, grandinate che hanno colpito cittadini e aziende. Ma che dà anche la grandezza della disponibilità e dell’operosità dei nostri volontari, pronti a rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Non c’è appello che cada nel vuoto e anzi, spesso, i volontari dichiarano la propria disponibilità prima ancora che venga attivata ufficialmente la richiesta d’aiuto. È a loro, a questo esercito del bene, che va il mio grazie e quello dei vicentini.

Gesti come quello di Dino e Chiara scaldano il cuore, perché dimostrano che è compresa l’importanza della protezione civile nella gestione delle emergenze, un supporto fondamentale a istituzioni e forze dell’ordine. Con i fondi raccolti verranno acquistati sacchi per la sabbia: sapere che quanto donato diventa utile strumento contro gli allagamenti penso sia il modo migliore per ringraziare tutti i clienti della pizzeria che hanno partecipato alla raccolta.”

Ringraziamenti di Dino Forlin

“Sono entusiasta di poter donare il ricavato di questa iniziativa – ha spiegato Dino Forlin – sono inoltre molto contento di aver potuto avere come miei ospiti il Presidente della Provincia Andrea Nardin e i rappresentanti della Protezione Civile. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a questa iniziativa, ma il mio ringraziamento va soprattutto a tutti i volontari, i dirigenti e i coordinatori della protezione civile che hanno operato nei momenti di emergenza.”

Vicenza, 17 luglio 2024

Fonte: Provincia di Vicenza Ufficio Stampa