A Cassola si riaprono i termini per il bando Manovra sociale – Il contributo è finalizzato non solo a sanare le morosità sulle bollette del servizio idrico ma anche a ristorare le famiglie in regola con i pagamenti ma basso reddito.

IL PERIODO DI RIFERIMENTO E’ IL BIENNIO 2022 – 2023

PER PRESENTARE LA DOMANDA C’E’ TEMPO SINO AL PROSSIMO 19 AGOSTO

Nuova chiamata

a Cassola, per il bando “Manovra sociale”, finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette del servizio idrico e riproposto ad una platea più ampia di possibili beneficiari.

I fondi sono stati messi sul piatto dal Consiglio di Bacino Brenta di Cittadella proprio con l’obiettivo di venire incontro alle utenze di tutto il territorio coperto da Etra che si trovino in condizione di disagio economico. Al Comune di Cassola, nell’ambito di questa operazione, erano stati assegnati 26 mila euro. In parte già redistribuiti con il bando uscito la scorsa primavera e riservato alle utenze morose.

Ora, con l’obiettivo di esaurire tutte le risorse a disposizione, l’Amministrazione ha riaperto i termini per la presentazione delle domande offrendo la possibilità di richiedere il contributo non solo agli insolventi ma anche ai nuclei in regola con le bollette emesse nel biennio 2022 -2023, purché con Isee non superiore ai 20 mila euro. L’attestazione dell’indicatore economico familiare, da allegare obbligatoriamente alla richiesta, sarà infatti fondamentale per la predisposizione della graduatoria finale.

Per i beneficiari, il contributo potrà arrivare, per ogni annualità, sino ad un massimo di 300 euro e in ogni caso non potrà essere superiore al debito maturato o all’importo già pagato.

Per chi fosse interessato

C’è tempo sino alle 12 del prossimo 19 agosto per rispondere all’avviso. Le istanze, corredate delle documentazione indicata nel sito (link) potranno essere consegnate

manualmente all’ufficio dei servizi sociali del Comune (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 13.30 e il lunedì e mercoledì dalle 14 alle 18)

oppure

via mail all’indirizzo servizisociali@comune.cassola.vi.it.

Comunicato Nr. 28 del 25/07/2024

Caterina Zarpellon UFFICIO STAMPA Comune di Cassola