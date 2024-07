Cassola: si inaugura il rinnovato Giardino di via Sanzio

Venerdì 26 luglio si inaugura il rinnovato Giardino di via Sanzio a Cassola – A seguire l’intitolazione a Tina Anselmi della vicina sala civica.

L’INTERVENTO HA CAMBIATO IL VOLTO DEL PARCO DEL QUARTIERE

RENDENDOLO PIU’ BELLO E PIU’ FRUIBILE

Prima il taglio del nastro, poi lo scoprimento della targa: doppio appuntamento, venerdì mattina (26 luglio) in via Sanzio, a San Giuseppe di Cassola. Alle 10 verrà inaugurato, dopo i lavori di sistemazione e riqualificazione, il rinnovato parco del quartiere e a seguire, si intitolerà a Tina Anselmi, partigiana e prima donna Ministro della storia della Repubblica, la sala civica della frazione.

Saranno presenti il sindaco Giannantonio Stangherlin, con l’intera Giunta e i consiglieri comunali e tutta la cittadinanza sarà invitata a partecipare all’evento.

IL GIARDINO DI VIA SANZIO

«L’intervento portato a termine all’interno dell’area verde ne ha cambiato completamente il volto, trasformandola in un vero giardino urbano – anticipa l’assessore ai lavori pubblici Marco Giacobbo – con aree dedicate per bimbi, ragazzi e anziani, una piazzetta centrale per ospitare laboratori, letture ed eventi e una maggior presenza di elementi vegetali, oltre che strutture per il gioco e per il relax».

I lavori hanno riguardato l’intera superficie del sito e (circa 7900 metri quadri) e sono costati circa 160 mila euro. Sono stati impiegati materiali sostenibili e di facile manutenzione, scelte piante con poche esigenze idriche e di gestione e ricavati settori differenziati e pensati per poter essere fruiti da persone di diverse fasce d’età.

A illustrare i dettagli dell’operazione dopo il taglio del nastro, sarà l’architetto Elena Cattarossi, dello studio SPAA di Treviso, che assieme alla collega Monica Lenhardy ha curato la progettazione.

LA SALA TINA ANSELMI

Al termine della breve visita al giardino ci si sposterà nello stabile comunale di via Sanzio per la cerimonia di intitolazione della sala civica. Interverrano, oltre al primo cittadino, l’ex sindaco e attuale referente della sezione Acli di San Giuseppe Guido Basso e l’ex sindaco e attuale consigliere di maggioranza Aldo Maroso, che nei mesi scorsi aveva avviato l’iter burocratico per dedicare ufficialmente quegli ambienti ad una delle figure femminili più rappresentative della politica italiana del Dopoguerra.

Nell’ambito della cerimonia sarà anche letto un messaggio inviato dai parenti di Tina Anselmi. Si chiuderà con un rinfresco a cura dell’associazione San Giuseppe.

