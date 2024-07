Cassola: nuovo asilo nido, sarà pronto per l’autunno 2026

Grazie al Pnrr a Cassola è in arrivo un contributo di oltre un milione di euro per la realizzazione di un secondo asilo nido comunale. Il progetto è già pronto ed è stato presentato ufficialmente questa mattina in conferenza stampa. Proposto assieme al cronoprogramma di massima dei lavori, che dovranno essere appaltati entro il 31 ottobre di quest’anno e chiudersi per l’autunno 2026.

Struttura sostenibile e autosufficiente

La nuova struttura, progettata in un’ottica di sostenibilità e autosufficienza energetica, sorgerà in via Sant’Antonio. Un’area di proprietà comunale che si estende ad est della chiesa di San Giuseppe e, come evidenziato dal sindaco Giannantonio Stangherlin, non si limiterà ad offrire alle famiglie un mero servizio di custodia, ma punta ad assicurare ad una popolazione in crescita un progetto di scuola globale, già dalla primissima infanzia. Il futuro nido sarà un punto di riferimento per un bacino di utenza non necessariamente limitato ai confini municipali e potrà ospitare altri 42 bambini (in aggiunta ai 64 iscritti al nido di via Monte Pertica).

Crescita demografica positiva a Cassola

«In controtendenza rispetto al trend nazionale e comprensoriale – ha ricordato il primo cittadino – a Cassola il saldo demografico negli ultimi anni si è mantenuto positivo, tanto è vero che nel nostro Comune per il servizio del nido si è aperta anche una lista d’attesa. Siamo quindi molto felici che la nostra municipalità sia stata inserita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nella rosa dei beneficiari di fondi finalizzati proprio all’attivazione di nuovi posti per strutture di questo tipo».

Un’opportunità che l’Ente ha colto al volo, individuando a tempo di record il sito più idoneo e avviando l’iter per la realizzazione dello stabile, il cui costo complessivo si aggirerà intorno al milione e mezzo di euro.

Progettazione innovativa

«La progettazione – ha riferito l’assessore ai lavori pubblici Marco Giacobbo – è stata affidata allo Studio Scattola Simeoni Architetti Associati, che ha proposto una soluzione sviluppata su un piano e con un impianto sviluppato attorno ad un patio centrale su cui si affacceranno tutti gli spazi di movimento intorno all’asilo». All’interno della struttura saranno ricavati ambienti separati per i lattanti (al massimo 10) e per i bimbi svezzati (sino a 32) e ogni sezione sarà dotata di servizi igienici e sale utilizzabili come atelier o per il riposo. Saranno inoltre presenti spazi per l’attività motoria e per il pranzo, una cucina per il porzionamento dei pasti, una lavanderia e locali per gli educatori. L’ingresso sarà infine dotato di una zona riservata alle mamme per l’allattamento.

Investimenti per combattere la povertà educativa

«Le politiche attuate nell’ultimo decennio a favore delle nuove generazioni hanno dato i loro frutti ed ora è nostra intenzione proseguire su questa strada – ha osservato l’assessore alla pubblica istruzione e ai servizi sociali Oscar Mazzocchin -. Partiamo investendo su un nuovo nido visto che, come dimostrano le ultime ricerche, questo servizio è fondamentale per combattere la povertà educativa. Ma anche dare a tutti i bambini e alle bambine, di qualsiasi estrazione, le stesse possibilità per una crescita armonica. Vorremmo che a Cassola questo presidio fosse riconosciuto a tutti gli effetti come scuola. Per questo motivo, contestualmente all’iter tecnico, sarà avviato anche un percorso di dialogo con le realtà del territorio che si occupano di infanzia per costruire un possibile progetto scolastico globale per la fascia 0-6».

Cassola, 22 luglio 2024

Fonte: Comune di Cassola (VI) Ufficio Stampa