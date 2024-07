A Cassola Kevin Alberti è il nuovo presidente del Consiglio Comunale – Consigliere di maggioranza nei ranghi di Sì a Cassola, promette: «Mi impegno ad ascoltare tutti»

ELETTO NEL CORSO DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE CONVOCATA DOPO LE ELEZIONI

A LUI GLI AUGURI DEL SINDACO

Kevin Alberti

è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Cassola. Venticinque anni, laureato in matematica e impiegato come analista funzionale in una ditta del territorio. Alberti siede nei banchi della maggioranza nei ranghi della lista Sì a Cassola e la scorsa settimana – nel corso della prima seduta consiliare della nuova Amministrazione – è stato eletto alla guida dell’assemblea.

«So che quello che mi è stato affidato è un ruolo delicato, che richiede imparzialità e mi rende un tramite fra il consiglio e la Giunta – ha dichiarato -. Dovrò rappresentare l’unità del Consiglio e per questo mi impegno ad ascoltare tutti i componenti dell’istituzione. Dare a ciascuno le stesse opportunità di esprimere il proprio punto di vista».

Pur essendo alla prima esperienza amministrativa, Alberti, d’altro canto, è da sempre interessato e partecipe alla vita della comunità ed ha avuto modo di osservare da vicino i meccanismi della rappresentanza prendendo parte, durante gli anni del liceo, a diversi laboratori scolastici di simulazione dei lavori del parlamento europeo, sia in Italia sia all’estero.

Giannantonio Stangherlin

«Auguro al consigliere Alberti di dare continuità alla tradizione di ottimi Presidenti del Consiglio che abbiamo avuto finora, partendo da Elsa Simonetto, passando per Giulia Milani e giungendo a Giannina Scremin – ha evidenziato il sindaco Giannantonio Stangherlin -. Sono sicuro che saprà attingere dall’esperienza di chi lo ha preceduto, con umiltà ed intelligenza. Ricordo infine che la carica è stata istituita quando non era obbligatoria, mentre oggi lo è, avendo il Comune superato i 15.000 abitanti».

COMUNE DI CASSOLA UFFICIO STAMPA

Piazza A. Moro, 1 – 36022 Cassola (VI)

Comunicato Nr. 24 del 06/07/2024