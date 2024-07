Centri estivi: 98 mila euro per le famiglie di Bassano del Grappa

I centri estivi comunali di Bassano del Grappa, e il loro impatto sull’economia delle famiglie, rappresentano un tema molto sentito, sia per l’oggettiva difficoltà dei genitori nella gestione dei figli minorenni durante l’estate, sia per l’aumento generale dei costi che rischia di compromettere la partecipazione e il coinvolgimento dei bambini in attività aggreganti in compagnia dei loro coetanei. Per questo l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione, per l’anno in corso, un totale di circa 98.000 euro scegliendo, a differenza di altri Comuni, di investire anche risorse interne, e non solo quelle stanziate dal Governo per sostenere le famiglie.

Centri estivi: stanziamenti e primi bandi

Partendo da 50.000 euro iniziali, stanziati dalla precedente amministrazione in previsione di un contributo statale, il contributo è poi aumentato preventivamente ad aprile a 105.000 euro nello specifico capitolo di bilancio, dando quindi la possibilità agli uffici di emettere il primo bando di 55.000 euro. Tale bando, gestito con fondi propri del Comune, ha permesso a 250 famiglie di ricevere subito un voucher per ogni figlio per la partecipazione ad uno dei centri estivi convenzionati nella città, con importi da 250 euro a 150 euro sulla base dell’ISEE o in presenza di figli con disabilità o in affido.

È arrivata poi, di recente, la conferma in merito all’attribuzione del contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che ammonta quest’anno a 43.000 euro, sensibilmente in aumento rispetto allo scorso anno. Ciò ha consentito all’Amministrazione di predisporre un secondo bando, in modo da soddisfare le richieste ammesse, ma non finanziate, con il primo e utilizzare la differenza per dare l’opportunità ad altri richiedenti di presentare domanda e ricevere un sostegno economico.

Innalzamento della soglia ISEE

Per quanto riguarda la soglia massima dell’ISEE, ad oggi questa è fissata a 18.000 euro, in analogia con altri Comuni del territorio “Si tratta di una decisione – spiega l’assessore alle Politiche per l’Infanzia e Giovanili, Marina Bizzotto – che tiene conto delle richieste pervenute negli anni scorsi e della capacità di evasione dei contributi stessi sulla base allo stanziamento finale. Si è sempre ragionato, infatti, sull’aiutare le fasce più deboli e svantaggiate, cercando di dare un effettivo aiuto e non poco, ma a più persone”.

Nuove soglie per il prossimo bando

Ma non è tutto, perché con il nuovo bando, per le nuove richieste, si prevede anche di alzare tale soglia massima in modo da raggiungere anche le fasce intermedie, andando così ad esaurire i contributi in maniera crescente sulla base all’ISEE. “Intendiamo fornire un aiuto efficace e concreto alle famiglie – conclude l’Assessore – con l’impegno, anche per i prossimi anni, di sostenere nel modo più ampio possibile quanti portano i loro figli ai centri estivi”.

Bassano del Grappa, 29 luglio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa Ufficio Stampa