Bassano: simulazione di emergenza arbovirosi il 23 luglio

Nell’ambito della lotta alla proliferazione delle zanzare, il Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con l’Azienda sanitaria Ulss 7 Pedemontana, organizza un’esercitazione pratica di simulazione della procedura di intervento da attuare in caso di segnalazione di malattia umana da virus trasmesso da vettori “zanzare”, detto arbovirosi, che rappresenta uno scenario di elevato rischio per la salute pubblica.

Dettagli dell’esercitazione

La simulazione è in programma nella mattinata di martedì 23 luglio 2024, tra le ore 8.00 e le ore 13.00. La base operativa di partenza è situata presso la sede degli Alpini di via Rosmini 37, e interesserà un’area comprendente via Wagner. Ma anche via Leoncavallo, via Rossini, via Mascagni, via Arrigo Boito, strada Travettore e strada del Tesoro.

In una di queste vie sarà scelta un’abitazione quale focolaio della malattia, e si procederà con sopralluoghi presso le abitazioni limitrofe. Verifiche per individuare ed eliminare potenziali luoghi di proliferazione delle zanzare.

Bassano del Grappa: formazione e collaborazione dei cittadini

L’esercitazione offrirà ai volontari partecipanti un momento formativo per agire correttamente in caso di emergenza. Gli abitanti delle case prescelte, che saranno invitati a collaborare attivamente dovranno mettere a disposizione gli spazi di pertinenza della loro abitazione. In particolare orti, giardini e balconi, un’occasione per ricevere materiale informativo e delle compresse antilarvali (se necessarie) da inserire nelle caditoie private per il recupero delle acque piovane.

Appello alla collaborazione

“Ricordiamo agli abitanti delle vie interessate – dichiara l’assessore all’Ambiente, Andrea Viero – che si tratta soltanto di una simulazione, e li ringraziamo sin d’ora se, su richiesta del nostro personale incaricato e dei volontari, accetteranno di collaborare mettendo a disposizione alcuni spazi privati per contribuire a farci trovare preparati in caso di un’emergenza reale”.

Bassano del Grappa, 19 luglio 2024

