Angarano: nuovi LED e linee interrate per una maggiore sicurezza

Bassano del Grappa: è tutto pronto per l’intervento di efficientamento energetico negli impianti di illuminazione pubblica in quartiere Angarano.

Sostituzione progressiva degli apparecchi illuminanti

A partire da oggi, martedì 23 luglio, è in programma la progressiva sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti con nuovi sorgenti a led, il rifacimento di tutte le linee di alimentazione aree con linee interrate e dei quadri elettrici, la sostituzione dei sostegni in cemento armato, delle morsettiere e delle giunzioni.

Angarano: aree interessate dall’intervento

Saranno interessate dall’intervento strade, incroci, parcheggi e aree pedonali nelle vie Milano, Pasubio, Verona, Belluno, Lodi, Bergamo, Brescia, Padre Zanuso, Genova, Rovigo e l’accesso di villa Angarano.

Obiettivi e benefici dell’intervento

“Continueremo senza sosta – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Viero – gli interventi finalizzati al risparmio energetico per ottimizzare i costi di servizio degli impianti e il consumo di inquinanti. Grazie a questi lavori, sarà garantita anche una maggiore sicurezza agli abitanti del quartiere nelle ore notturne e per i veicoli in transito”.

L’investimento complessivo è pari a 250 mila euro. I lavori, saranno svolti dalla ditta F.lli Carollo di Zugliano, per una durata complessiva di 120 giorni.

Bassano del Grappa, 23 luglio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa Ufficio Stampa