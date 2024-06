Barriere architettoniche Malo: lavori per un Comune accessibile

Proseguono a Malo (VI) gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

Lavori in via Marano, via Milano e piazza De Gasperi

Con la sistemazione dei marciapiedi della centrale via Marano e di via Milano, proseguono gli interventi messi in cantiere dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche esistenti nel territorio comunale. I lavori ora si spostano in piazza De Gasperi, dove verranno sistemate le rampe di accesso all’area centrale. Poi toccherà agli spazi davanti alla casa di riposo “Muzan”. Nel frattempo è stata sistemata l’aiuola di largo Morandi, vicina allo spazio Casabianca che in questi giorni ospita la mostra d’arte contemporanea “La dimensione in più”.

Nuova pavimentazione anche in centro storico

Nel frattempo si sta provvedendo alla sistemazione della parte usurata della pavimentazione nel piazzale davanti al duomo, la cui attuale forma risale ad oltre una ventina d’anni fa, dopo l’intervento urbanistico voluto dall’allora amministrazione guidata dal sindaco Zaccaria.

Marsetti: “Impegno concreto per una città inclusiva”

<Il nostro impegno contro le barriere architettoniche è testimoniato dall’investimento di oltre 100 mila euro per i lavori che stiamo portando avanti in questo periodo>, sicura il sindaco Moreno Marsetti.

Malo, 25 giugno 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Malo (VI)

Cosa sono le barriere architettonice

Vegono definite barriere architettoniche qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi. Specialmente per le persone con limitata capacità motoria o diversamente abili.

Da questo consegue che un elemento che non costituisca barriera architettonica per un individuo può invece essere di ostacolo per un altro. Si capisce quindi che il concetto di barriera viene percepito in maniera diversa da ogni individuo.

Il bisogno di garantire al maggior numero di persone il diritto alla libertà di movimento ha portato alla ricerca di parametri comuni. Il passo più importante è stato fatto a livello normativo andando a individuare quali elementi costruttivi siano da considerarsi barriera architettonica.

