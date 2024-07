AVA dona un compattatore alla Protezione Civile

Alto Vicentino Ambiente (AVA), azienda partecipata da 31 Comuni dell’Alto Vicentino e dall’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” che si occupa del servizio di raccolta, avvio a recupero, smaltimento e termovalorizzazione dei rifiuti, ha donato un compattatore Iveco Eurocargo 180/E28 con una capacità di circa 18 mc e una portata utile di 7.200 kg in supporto alle attività della Protezione Civile Pasubio Alto Vicentino sul territorio.

L’impegno di AVA per la comunità

“Con questa donazione, AVA conferma il suo impegno verso la comunità e il territorio. Siamo lieti di poter contribuire alle attività della Protezione Civile, soprattutto in un momento in cui l’importanza della protezione ambientale e della gestione delle emergenze è più evidente che mai – ha dichiarato il Presidente di AVA Giovanni Cattelan –. Il veicolo, sebbene in dismissione per l’anno 2024, ha ancora molto da offrire e siamo felici che possa essere utilizzato per il bene comune”.

Il compattatore resosi disponibile a seguito del normale processo di avvicendamento e modernizzazione del parco mezzi di AVA, sarà una dotazione preziosa per supportare i numerosi interventi della Protezione Civile.

Le parole del Presidente della Protezione Civile

Proprio in questi termini si è voluto esprimere Augusto di Benedetto, Presidente della Protezione Civile Pasubio Alto Vicentino: “Un ringraziamento va al Consiglio di Amministrazione, in particolare al Presidente, che hanno voluto accettare la nostra proposta di cessione del veicolo che, una volta modificato e completato l’allestimento, diventerà uno strumento fondamentale nei nostri interventi sul territorio in occasione di incendi boschivi, eventi meteo avversi, alluvioni, ricerche di persone scomparse. AVA si è sempre dimostrata un’azienda vicina al territorio e alle sue fragilità e questa donazione ne è una dimostrazione. A nome dell’associazione che rappresento voglio ancora ringraziare per un gesto che unisce ed è di buon auspicio per un 2025 che sarà il 50esimo di fondazione dell’associazione”.

La donazione del compattatore rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra AVA e la Protezione Civile, sottolineando l’importanza di unire le forze per il bene della comunità e del territorio.

Conclusioni del Direttore Generale di AVA

“AVA è da sempre attenta alle necessità del territorio, non solo svolgendo il proprio lavoro, che di fatto rappresenta un servizio pubblico fondamentale e che ha portato addirittura ad eliminare ogni discarica di rifiuti urbani dall’Alto Vicentino, ma anche sostenendo azioni concrete come questa che rafforzano anche il legame tra le aziende partecipate dalle istituzioni locali e la cittadinanza. La Protezione Civile avrà quindi un nuovo strumento a disposizione per migliorare la sicurezza della comunità”, conclude Marco Bacchin Direttore Generale di AVA.

Vicenza, 26 luglio 2024

Fonte: Confindustria Vicenza Area Comunicazione e Innovazione