Asiago: manifestazioni ed eventi dall’1 al 7 luglio 2024

Dal 20 giugno al 10 luglio

Biblioteca Civica di Asiago

“Oltre i confini…”

Laboratori di lettura per i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3472690016

Dal 6 luglio al 22 settembre

Museo “Le Carceri”

Mostra “Premio Brazzale Eccellenti Pittori – Mostra Gran Turismo”.

Apertura: (6 luglio inaugurazione) dal 7 luglio tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Visite guidate alla mostra e laboratori didattici (per bambini dai 5 ai 15 anni) a cura dell’Operatrice Museale Lucia Spolverini.

Lunedì 1 luglio

Ore 9.00

Escursione “E-bike Tour Altopiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Martedì 2 luglio

Ore 9.00 Rifugio Campomulo

Escursione “Monte Longara e Val di Nos”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 9.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Alla scoperta dell’Altopiano – Altarknotto. Escursione con il naturalista. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Equilibri in natura. Laboratorio di circo (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Il penultimo viaggio” di Paolo M. Stella. Ingresso libero.

Mercoledì 3 luglio

Ore 9.00 parcheggio nord Melette

Escursione “Lungo AVGG – Il Monte Fior”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Forte Campolongo. Escursione storico-naturalistica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Giovedì 4 luglio

Ore 9.00 Parco Millepini

Yoga – Respiro e Meditazione. Ritrova il benessere con l’energia dello yoga, la forza del respiro e il potere della meditazione. Aperto a tutti con offerta. Info e prenotazioni: 3386264851 (Gigliola Fracaro)

Ore 9.00 Rifugio Valmaron (Enego)

Escursione “La Piana di Marcesina, gioiello naturalistico sull’Altopiano di Asiago 7 Comuni”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Chiare Fresche Dolci Acque. Laboratorio in natura (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

I segreti del bosco antico. Escursione antichi mestieri con il guardiaboschi. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 17.30 Sala Consiliare

Incontro letterario e presentazione del libro “Il volo del canarino” di Franco Casadidio. Ingresso libero.

Venerdì 5 luglio

Ore 10.30 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Emozioni e animali. Racconto e laboratorio artistico/creativo (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Andar per erbe e fiori…Erboristeria selvatica e salvatica! Visita ed escursione alla Fattoria Apistica. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 20.30 Museo dell’Acqua

Serata divulgativa “Il carsismo sotto-sopra”. Ingresso con offerta libera.

Ore 21.30 Centro Storico

Asiago By White – Le notti bianche di Asiago. Intrattenimento musicale ed eventi itineranti nelle piazze e vie del centro storico. Negozi aperti

Strafexpedition Ultratrail

Sabato 6 e domenica 7 luglio

Asiago

10^ edizione della Strafexpedition Ultratrail – Corsa in montagna di 20, 37 e 55 km sui sentieri della memoria. Il percorso avrà un dislivello positivo di 2500 metri e porterà gli atleti a percorrere i luoghi più significativi e drammatici della Grande Guerra: Vezzena, Mandriolo, Larici, Portule, Cima 12, Ortigara, Zebio, sino all’arrivo nella centralissima piazza di Asiago. Per non dimenticare.

PER SCHEDA ISCRIZIONI E INFO CLICCA QUI

Sabato 6 luglio

Ore 7.00 presso Agriturismo Gruuntal

Morning Yoga a cura di Chandra Yoga. Prenotaizone entro le ore 18.00 del giorno precedente al 333-9235908.

Ore 9.30 presso Via Millepini 1

Corsi di formazione per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali – ABC dello Smartphone. Per info e iscrizioni: www.pallades.it – 0424/519170 – info@pallades.it

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Profumo di lavanda e color di fragola…alla Biofattoria! Visita con attività per tutta la famiglia. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 15.00 Museo dell’Acqua

Laboratorio alla scoperta delle meraviglie dell’acqua. Per bambini sai 6 agli 11 anni. Un pomeriggio da piccoli scienziati alla scoperta delle proprietà chimiche e fisiche dell’acqua, merenda in compagnia ed esperienza nella Kinderloch, la grotta didattica del museo! Costo €8,00. Info e prenotazioni: http://www.museodellacqua7comuni.it/prenotazioni-visite-guidate

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Un piccolo scolitide chiamato bostrico. Escursione con il forestale. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 7 luglio

Giardini di Piazza Carli

Esposizione artistica dell’associazione “Blu Cobalto”.

Altopiano

38° Giro del Medio Brenta – Gara classica di ciclismo estiva internazionale Classe 1.2 Elite-Under 23 Open. Arrivo a Gallio alle ore 16.00.

Ore 18.00 Chalet Grizzly – Loc. Verenetta

Escursione “Tramonto d’alta quota. Cima Verena 2020m e cena in rifugio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 21.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Star walk – A spasso tra le stelle. Escursione in notturna in modalità sound walk. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Fonte Ufficio Turistico Asiago

Info periodo precedente