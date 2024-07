GRANDE FERMENTO PER LA PRIMA EDIZIONE DI “NATURALMENTE A ROANA – COMINCIAMO DALLO SPORT”

Domenica 28 luglio un ricco programma di attività per tutta la famiglia.

Un nuovo format dedicato al mondo del bene-essere in movimento e alla sostenibilità del Comune di Roana

Naturalmente a Roana

Cominciamo dallo sport

A pochi giorni dal via della prima edizione di “Naturalmente a Roana – Cominciamo dallo sport”, in calendario domenica 28 luglio, tutti d’accordo sul fil rouge dell’evento, lo stare bene e “bene–essere” della persona, attraverso l’attività fisica, lo sport e uno stile di vita sano.

Con l’organizzazione tecnica di M&A Sport (divisione sportiva di Meneghini & Associati Talent Union che si occupa della comunicazione di eventi sportivi), “Naturalmente a Roana” è promosso dal Comune di Roana, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e con il sostegno dell’O.G.D. Asiago 7 Comuni L’Altopiano.

Luigi Martello

«Siamo alla vigilia di una manifestazione nuova che ha l’obiettivo di promuovere la cultura dello sport all’aria aperta, dello stare bene a tutte le età – ha dichiarato il sindaco del Comune di Roana, Luigi Martello – Siamo entusiasti di ospitare questa nuova iniziativa che mira a diventare un appuntamento periodico, con edizioni anche in autunno e in inverno».

Marzia Rigoni

Anche l’assessore al turismo del Comune di Roana, Marzia Rigoni dichiara che «l’evento è un’opportunità ulteriore per conoscere il territorio, la sua storia, le sue tradizioni, un vero e proprio palcoscenico naturale dove è possibile fare diverse attività, come il cicloturismo e gli sport outdoor».

Il Palazzetto Polifunzionale di Canove di Roana si prepara ad essere la location di questo debutto, con lo start di Fruscio Malga Ride, in collaborazione con Fruscio, Bici & Cafè e Albergo Col del Sole, che si snoderà in due percorsi: un giro lungo per esperti con bici gravel e MTB di 70 km (partenza ore 8.00) e quello breve di 18 km (per Mtb, E-MTB o Gravel, con partenza ore 10.00).

Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Orienteering e caccia al tesoro tematica, un evento per tutta la famiglia, realizzato con Asiago Guide, un modo divertente per testare il proprio spirito di osservazione e muoversi tra i prati e i pascoli dell’Altopiano alla ricerca del tesoro.

WebSalute

In agenda alle ore 15.00, in collaborazione con WebSalute, portale dedicato alla sanità, c’è il Talk Bene-Essere sempre su temi relativi al Ben-Essere, alla prevenzione e ai corretti stili di vita per allontanare il rischio di patologie e per parlare dell’importanza dello sport ad ogni età e in ogni stato fisico.

I saluti istituzionali saranno di Giuseppe Feltrin, direttore generale del Centro nazionale trapianti; Valentino Rossin, presidente AIDO Veneto e Paola Beggio, presidente AIDO Vicenza, interverranno anche campioni del mondo e atleti con le loro testimonianze, oltre a medici, nefrologi, nutrizionisti, gastroenterologi ed esperti in prevenzione del rischio cardiovascolare.

Al termine dell’evento, ad ingresso gratuito, seguirà dalle ore 16.00 la Camminata del Bene-Essere con medici, esperti e professionisti della salute che accompagneranno i partecipanti lungo una breve passeggiata, raccontando i benefici del movimento. Il convegno è realizzato con il patrocinio di CNT – Centro Nazionale Trapianti, Fondazione Banca degli occhi, AIDO Veneto, ANED e ANED Sport, Ordine dei Biologi del Veneto – del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, e Associazione Alessandro Bolis.

La prima edizione di “Naturalmente a Roana” è realizzata in collaborazione con i partner tecnici: Sportler, Caseificio Pennar, Hora, Fisiolab; si ringrazia lo sponsor BVR Banca – Banche Venete Riunite.

Per partecipare agli eventi, si consiglia la registrazione sul sito: https://www.naturalmenteroana.it/

Roana, 24 luglio 2024

Fonte M&A Sport – e-mail: pressoffice@meneghinieassociati.it