A4 Holding SpA informa: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

A4 Holding SpA informa che nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione ordinaria sulle tratte autostradali A4 e A31. Per questo motivo, si potrebbero verificare rallentamenti e disagi al traffico.

LAVORI IN A31 SUD TRA LA BARRIERE DI BADIA E PIACENZA D’ADIGE

In entrambe le carreggiate dalle ore 7.00 di lunedì 29 luglio alle ore 14.00 di venerdì 2 agosto 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di realizzazione varco, in entrambe le carreggiate (sia direzione Piovene Rocchette che Rovigo) nel tratto autostradale tra la barriera di Badia Polesine ed il casello di Piacenza D’Adige, dal Km 6+300 al Km 6+400, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 7.00 di lunedì 29 luglio alle ore 14.00 di venerdì 2 agosto 2024.

LAVORI IN A31 TRA VICENZA NORD E THIENE

In carreggiata Nord ed in carreggiata Sud nelle giornate dal 29 al 31 luglio e dal 1° al 2 agosto 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale tra i caselli di Vicenza Nord e Thiene, dal Km 66+940 al Km 67+670, dal Km 68+000 al Km 68+450, dal Km 71+800 al Km 72+200 e dal Km 72+350 al Km 72+800, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle giornate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 luglio e nelle giornate di giovedì 1° e venerdì 2 agosto 2024, dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

In A31, sempre per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale tra i caselli di Thiene e Dueville, dal Km 72+200 al Km 70+700, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle giornate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 luglio e nelle giornate di giovedì 1° e venerdì 2 agosto 2024, dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

LAVORI IN A4 TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

In direzione Milano la notte di mercoledì 31 luglio e giovedì 1° agosto 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni di rimozione New Jersey e posa di barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale, in carreggiate ovest (direzione Milano), tra i caselli di Montecchio e Montebello, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia nella notte di mercoledì 31 luglio, dalle ore 22.00 fino alle ore 6.00 del giorno successivo, e giovedì 1° agosto 2024, dalle ore 23.59 fino alle ore 3.00 del giorno successivo

LAVORI IN A31 SUD TRA AGUGLIARO E L’INTERCONNESSIONE CON L’A4

In entrambe le carreggiate nelle notti del 30 e 31 luglio 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di sostituzione giunti, in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale tra i caselli di Agugliaro e Albettone/Barbarano, dal Km 33+400 al Km 34+000, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 30 e mercoledì 31 luglio 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo

In A31, sempre per lavori di sostituzione giunti, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale tra L’interconnessione con l’A4 e il casello di Montegaldella /Longare, dal Km 48+500 al Km 47+600, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella notte di martedì 30 luglio 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Via Flavio Gioia 71 | 37135 Verona, Italy

Fonte: A4 Holding SpA www.a4holding.it