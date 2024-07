A4 Holding SpA informa: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

A4 Holding SpA informa che nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione ordinaria sulle tratte autostradali A4 e A31. Per questo motivo, si potrebbero verificare rallentamenti e disagi al traffico.

A4 Holding SpA informa

LAVORI IN A31 TRA INTERCONNESSIONE A4 E VICENZA NORD

In carreggiata nord nelle giornate dall’8 al 12 luglio 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale tra l’interconnessione con l’A4 e il casello di Vicenza Nord, dal Km 58+490 al Km 59+310 e dal Km 59+690 al Km 60+310, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle giornate di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

LAVORI IN A4 TRA PADOVA OVEST E GRISIGNANO

In entrambe le carreggiate nella notte del 9 luglio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per attività di pulizia esterna dell’edificio a ponte delle aree di Servizio Limenella Est ed Ovest, dal Km 356+200 al Km 355+200, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, si viaggerà su una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta dalle ore 21.00 di martedì 9 luglio alle ore 01.00 di mercoledì 10 luglio 2024.

Sempre per i lavori di cui sopra, dal Km 354+200 al Km 355+200, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest, si viaggerà su una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta dalle ore 23.00 di martedì 9 luglio alle ore 3.00 di mercoledì 10 luglio 2024.

LAVORI IN TANGENZIALE SUD DI VICENZA

Chiuse entrambe le carreggiata da Vicenza Est a Torri di Quartesolo dal 12 al 15 luglio 2024

Per attività di rifacimento pavimentazione la Tangenziale Sud di Vicenza, dal Km 7+300 al Km 9+700, in entrambe le carreggiate (sia in direzione Torri di Quartesolo che in direzione Vicenza Est) dalle ore 21.00 di venerdì 12 luglio alle ore 6.00 di lunedì 15 luglio.

I viaggiatori provenienti da Vicenza Ovest e diretti a Torri di Quartesolo dovranno uscire al casello di Vicenza Est mentre quelli provenienti da Torri di Quartesolo e diretti a Vicenza Ovest non potranno accedere in Tangenziale Sud di Vicenza. Le deviazioni saranno segnalate sul posto.

LAVORI IN TANGENZIALE SUD DI VERONA

Chiusa la carreggiata est con uscita obbligatoria ad Alpo-Zai dalle ore 21.00 del 12 luglio alle ore 18.00 del 14 luglio 2024

Per attività di rifacimento pavimentazione verrà chiusa la carreggiata est della Tangenziale Sud di Verona dal Km 1+900 al Km 5+600 con uscita obbligatoria ad Alpo-Zai (uscita n. 6) dalle ore 21.00 di venerdì 12 luglio alle ore 18.00 di domenica 14 luglio 2024.

Saranno altresì precluse le entrate n. 6 Alpo Zai e n. 5 bis Vigasio-Zai ai viaggiatori diretti a Verona Est.

LAVORI SUL RACCORDO ESTERNO DEL CASELLO DI BRESCIA EST

Dalle ore 21.00 del 12 luglio alle ore 24.00 del 14 luglio 2024

Per attività di rifacimento pavimentazione dalle ore 21.00 di venerdì 12 luglio alle ore 24.00 di domenica 14 luglio 2024 verranno chiuse entrambe le carreggiate del raccordo esterno del casello di Brescia Est dalla località “Fascia d’oro” agli svincoli della “Macina”.

Sul posto saranno attive le indicazioni per la viabilità alternativa.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Avviso lavori precedente

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

Via Flavio Gioia 71 | 37135 Verona, Italy

Fonte: A4 Holding SpA www.a4holding.it