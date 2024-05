Villa Zileri: appuntamento in Giardino alla scoperta del Parco Secolare

Appuntamento in Giardino: Scopri il Parco Secolare di Villa Zileri sabato 1° giugno.

Esplora il cuore verde di Villa Zileri!

In occasione dell’iniziativa “Appuntamento in Giardino” promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Villa Zileri apre le sue porte per una giornata dedicata alla scoperta del suo splendido Parco Secolare e del Salone affrescato.

Sabato 1° giugno 2024, dalle 10:00 alle 18:00.

Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a cinque turni di visite guidate per esplorare il Parco storico e ammirare il sontuoso Salone affrescato nel Settecento da Giambattista Tiepolo.

I turni sono previsti alle seguenti ore:

1° turno: 10:30 – 11:30

2° turno: 11:30 – 12:30

3° turno: 15:00 – 16:00

4° turno: 16:00 – 17:00

5° turno: 17:00 – 18:00

Inoltre, con un supplemento di soli € 2,00 sarà possibile accedere all’esotica Grotta delle Conchiglie e immergersi in un mondo unico.

Il vasto parcheggio in loco e uno sconto speciale di € 2,00 sul prezzo del biglietto saranno disponibili per chi arriva in bicicletta.

Possibilità di raggiungerci muniti di cestino per il pranzo al sacco per organizzare il picnic nel verde rilassante del Parco.

Prezzi:

€ 15,00: Biglietto Intero (comprensivo di ingresso e visita guidata)

€ 5,00: Biglietto Ridotto (per bambini dai 6 ai 12 anni)

Gratuito per bambini sotto i 6 anni e persone disabili.

Le prenotazioni sono obbligatorie contattando la Villa ai seguenti recapiti:

visite@villazileri.com

351 534 5013

Informazioni aggiuntive:

L’evento “Appuntamento in Giardino” è promosso dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e per scoprire i giardini aderenti, visita il sito web www.apgi.it



Anna Matteazzi – Lo Staff di Villa Zileri

Viale Zileri 4/6, 36050 Monteviale (VI) www.villazileri.com