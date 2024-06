Viacqua: falsi tecnici in azione a Vicenza e Cornedo Vicentino

Doppia segnalazione arrivata al servizio clienti, Viacqua invita alla massima prudenza

Falsi tecnici in azione

Sono arrivate da Vicenza e Cornedo Vicentino due nuove segnalazioni fatte al servizio clienti di Viacqua in merito a falsi tecnici in azione sul territorio. In entrambi i casi, come segnalato dagli utenti, una coppia di soggetti si è presentata alla porta dell’abitazione segnalando un problema legato alla possibile presenza di gas nella rete idrica.

A Vicenza, per la precisione in Via Riello, i finti operatori sono riusciti a convincere l’utente a farli entrare in casa. A quel punto hanno aperto tutti i rubinetti indicando alla persona di spostare tutti i beni di valore poiché avrebbero potuto danneggiarsi per la presenza del gas. Sempre dalla segnalazione si suppone che nel frangente i due abbiano utilizzato qualche spray poiché l’aria si è fatta in breve tempo irrespirabile.

La scusa del gas nelle condotte idriche è stata usata anche in Via Caecchioli a Cornedo Vicentino e anche in questo caso i falsi tecnici, sono riusciti a entrare in un’abitazione dove è stata replicata probabilmente la stessa tecnica utilizzata a Vicenza. A farne le spese una coppia di residenti che solo in seguito si è accorta del furto di diversi beni di valore.

Dell’accaduto sono state informate anche le Forze dell’Ordine.

Viacqua

rinnova l’invito a diffidare di individui che chiedono di accedere alle abitazioni e ad avvisare tempestivamente le Forze dell’Ordine in caso di qualsiasi sospetto.

Il personale di Viacqua è sempre dotato di tesserino identificativo che può essere preventivamente verificato contattando il Servizio Clienti al numero verde 800 154242 (da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, sabato dalle 8.00 alle 13.00).

Giulio Centomo Ufficio Stampa

Mail ufficiostampa@viacqua.it

VIACQUA SpA | Viale dell’Industria 23 | 36100 Vicenza | www.viacqua.it

PS: Ci viene segnalato il fatto anche a Cavazzale