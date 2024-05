Valli del Pasubio, Staro: quasi ultimati i lavori di rinnovo ex scuole

Valli del Pasubio, ex scuole di Staro: lavori in corso per 200mila euro

Sono in fase di conclusioni i lavori di “rinfresco” delle ex scuole comunali di Staro, di proprietà del comune di Valli del Pasubio (VI) e gestite dal GOS (Gruppo Organizzativo Staro), per un valore di circa 200mila euro.

Gli interventi, finanziati con parte di risorse a mutuo, parte fondi propri dell’ente, e parte con budget PNRR, mirano a un deciso ammodernamento della struttura in chiave energetica e di accessibilità.

Valli del Pasubio, Staro: verso la nuova sede temporanea delle scuole medie

L’intervento è stato deciso dall’amministrazione comunale ormai un anno e mezzo fa, nell’ottica di adibire lo stabile a temporanea sede delle scuole medie di Valli nel momento in cui si fossero concretizzati di demolizione e ricostruzione dell’attuale plesso scolastico. “Tuttavia – spiega l’assessore alle Associazioni e Istruzione – l’aumento incontrollato dei costi ha portato ad un inevitabile stop del cantiere delle scuole, come tutti sappiamo. L’intervento a Staro è stato comunque proseguito, dato che il risultato finale sarà l’adeguamento di un patrimonio comunale di grande valore, attualmente utilizzato e tenuto vivo dal GOS di Staro, associazione estremamente attiva nell’animazione della vita della frazione”.

Gli interventi, eseguiti da diverse aziende vicentine, prevedono a vario titolo:

Sostituzione di corpi illuminanti obsoleti, in favore di luci a led;

Predisposizione di tutta l’infrastruttura ethernet per portare connettività in ogni aula;

Realizzazione di muri in cartongesso e nuove spaziature all’interno dei locali;

Finitura del piano 2, precedentemente al grezzo, con nuovi serramenti e pavimentazione;

Sigillazione serramenti esistenti;

Nuove rampe di accesso per utenti con disabilità;

Nuova caldaia termica a gas;

Rinnovo del colore di tutta la facciata;

Un impegno per la comunità e un riconoscimento al GOS

“Erano decenni che il comune non realizzava interventi sostanziali su questo importante bene comunale – conclude l’assessore – ed è anche un giusto premio per i volontari del GOS, che negli ultimi anni hanno investito centinaia di giornate lavorative volontarie per mantenere la struttura e farne la loro casa, mettendo a norma gli impianti e costruendo cucina e docce. E’ un presidio di comunità imprescindibile che ora è un po’ più moderno ed aggiornato”.

Valli del Pasubio, 29 maggio 2024

Fonte: Ufficio Segreteria – Comune di Valli del Pasubio