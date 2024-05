Valli del Pasubio: mezzo milione di euro per il piano asfaltature

Valli del Pasubio (VI): al via il piano asfaltature per mezzo milione di euro

Dopo vari rinvii dovuti alle condizioni meteo avverse dell’ultimo mese, verranno avviati dai primi di giugno i lavori pubblici stradali sulle strade di comunali. I lavori sono previsti nel piano di asfaltature comunali per il 2024 e finanziati coi fondi comune di confine (FCC ex ODI) dell’annualità 2021, oltre ad un contributo regionale e confinanziamento del comune per la strada Ponte Verde-Passo Xomo.

Primo intervento sulla strada Ponte Verde-Passo Xomo

“Il primo intervento, che inizierà la prima settimana di giugno, prevede il risanamento conservativo per la messa in sicurezza della strada comunale Ponte Verde/Passo Xomo di accesso alla Strada delle 52 Gallerie del Monte Pasubio. L’importo a contratto è di oltre 80.000 euro – spiega l’ass. ai Lavori Pubblici -. I lavori previsti sono il risanamento conservativo dei manti bitumati e posa barriere di sicurezza. Si è dato priorità a questo intervento in modo che i lavori si concludano al più presto visto il crescente afflusso di turisti che con la bella stagione affollano le aree montane”.

Secondo intervento: recupero e riqualificazione di strade e percorsi pubblici

Il secondo intervento che è stato pianificato per la fine di giugno prevede il recupero e riqualificazione di strade e percorsi pubblici con realizzazione di aree a parcheggio a servizio di alcune contrade. L’importo a contratto è di oltre 390.000 euro. Anche in questo caso sono previsti il risanamento conservativo dei manti bitumati e posa barriere di sicurezza. I tratti di strada / aree interessare dai lavori sono: Ceolati-Ganna-Zaona, Bariola alta. Oltre a all’area Giol-Taldi-Campagnola, Valmaso-Carbonati, Gisbenti, Parcheggio Staro, Busellati. Ma anche Sericati, Grossi, Scapini, Pieriboni, Molin Barbiero, Ertele, Collareda-Mao. e ancora, Mao, Pagliosa, Pelè, Grumale, Manozzo-Lomiche-Federici, Giotti-Pozza-Mantovani. In questo caso gli interventi saranno realizzati nelle aree di maggior necessità e degrado del manto stradale. Il termine dei lavori, meteo permettendo, è previsto per la fine di luglio.

Comune di Valli del Pasubio, obiettivo: mantenere la rete comunale in buono stato

“I lavori – conclude l’assessore – sono sempre realizzati nell’ottica di mantenere la rete comunale, che conta oltre 150 chilometri di strade, in buono stato. Non è facile considerando le oltre 130 contrade abitate, ma ogni cittadino per quanto possibile deve poter arrivare a casa in sicurezza e su una strada degna”.

Valli del Pasubio, 28 maggio 2024

Fonte: Comune di Valli del Pasubio – Area Amministrativa Ufficio Segreteria