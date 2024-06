Valli del Pasubio: la struttura polifunzionale denominata “Casa del Commercio”

Sono in fase di conclusione i lavori per la realizzazione della nuova struttura polifunzionale denominata “Casa del Commercio”, posizionata di fronte al comune di Valli del Pasubio nel piazzale dei Caduti.

La struttura, finanziata in parte con risorse del comune ed in parte fondi regionali, ha richiesto un investimento complessivo di 110mila euro, ed è la principale opera prevista dal comune di Valli all’interno del bando Distretti del Commercio, sul quale l’amministrazione sta lavorando dal 2021.

“Casa del commercio”

“Il bando distretti mira al rilancio del commercio locale – spiega l’assessore alle Attività Economiche e Turismo – tutti gli interventi realizzati all’interno del progetto, per un valore totale di oltre 300mila euro, hanno lavorato su dare impulsi ai nostri negozi e ad incentivare i residenti al consumo locale. A livello di opere, la nuova “Casa del commercio” è il risultato di una lunga programmazione, e avrà lo scopo di supportare il commercio locale sotto diversi aspetti”.

La struttura, progettata dallo studio Benedini, è stata costruita in legno e con ampie vetrate sui lati est ed ovest. E’ stata realizzata dalla ditta FBE di Castelgomberto, specialisti in questo tipo di strutture prefabbricate e di grande pregio estetico. La planimetria prevede una sessantina di metri quadrati coperti, ed è divisa in due ambienti. Il primo dotato di un bagno e di un’ampia sala. Il secondo con un bagno che sarà a servizio del pubblico durante le manifestazioni e al mercato domenicale.

Valli del Pasubio

“La casa del commercio potrà essere usata a supporto delle tante manifestazioni che si svolgono in centro – prosegue l’Assessore. Oppure essere oggetto di un bando di idee per trovarne l’allocazione più corretta ai fini del supporto al commercio, fin anche essere destinata ad un privato che intendesse realizzarci un’attività economica od espositiva.

Nel mentre, abbiamo già dato incarico a dei professionisti del settore per realizzare un’analisi sui flussi del nostro mercato domenicale. Questo per capirne vulnerabilità e punti di forza, e quindi in che modo questa struttura si possa usare a supporto”.

A livello di opere, mancano solo gli allacci alle utenze e la pavimentazione esterna. A seguire, potrà essere utilizzata già questa estate. Di fianco all’ingresso, sarà appesa l’effige dei “Luoghi storici del commercio veneto”, che la regione Veneto ha rilasciato al mercato domenicale di Valli, attivo dal 1621. La cui ricorrenza quadricentenaria è stata celebrata nel 2021 con l’evento Valli400.

Nicoletta Agostini

Ufficio Segreteria-Comune di Valli del Pasubio

info@comune.vallidelpasubio.vi.it