Valdagno: apre “.il punto”, il nuovo polo per il tempo libero

Teatro Cinema Super, Valdagno (VI) ha inaugurato .il punto un nuovo spazio aperto a tutti i cittadini, dedicato al tempo libero.

Dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di gettare un seme per la nuova gestione condivisa dell’oratorio di Valdagno, nell’ambito dell’attuale gestione dell’area affidata a Livello 4 e TrendEventi, un gruppo di volontari (Livello 4, Studio Progetto, Alp, Consulta Anziani, Auser, ed altri che si proporranno) apre le porte di una sala in attesa.

Valdagno: apre “.il punto”: uno spazio libero, rivolto alla socialità e allo scambio tra generazioni, tutto da costruire insieme.

.il punto è un luogo necessario alla comunità che ancora non ha definizioni, e può essere lo spazio pilota per comprendere e mettere in atto la rigenerazione dell’oratorio.

Consultazione riviste, prestiti libri e lettura, giochi da tavolo, aula studio, piccoli eventi, e tutto quello che potrà nascere…

Orario di apertura (per ora)…

Dal lunedì al venerdì

9.00-12.00

13.30-17.30

.il punto cerca volontari

.il punto è disponibile ad uso pubblico o per piccoli eventi privati, di sera e nei fine settimana.

Per informazioni, chiedi ai volontari di .il punto, oppure entra in teatro.

Tessere

Ti ricordiamo che sei sempre in tempo per ACQUISTARE O REGALARE UNA TESSERA 10 INGRESSI

Per tutti gli eventi organizzati da Teatro Cinema Super il cui biglietto d’ingresso costa 6€ o un suo multiplo si potrà utilizzare la tessera. La tessera non è nominale e può essere utilizzata da persone diverse anche per lo stesso evento!

Ti aspettiamo in biglietteria il lunedì o il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 oppure durante gli eventi in programmazione.

In omaggio riceverai una cartolina storica del Teatro Cinema Super!

Valdagno, 8 maggio 2023

Fonte: Teatro Cinema Super – Ufficio Stampa