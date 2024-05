Valdagno: sabato tante attività con “Tutti al parco”

Torna l’appuntamento con “Tutti al parco”. Valdagno, sabato 25 maggio, a partire dalle 15.00, l’area verde di Villa Serena ospiterà un pomeriggio con tanti laboratori creativi – alcuni direttamente svolti per i cittadini dagli ospiti delle cooperative sociali -, attività per bambini, mercatino e visite guidate al nucleo storico del centro servizi.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Social Network” che, attraverso il linguaggio delle arti, promuove il welfare culturale in un’ottica di multidisciplinarietà, inclusione e accessibilità. Il progetto di inclusione sociale e culturale nasce infatti con lo scopo di “aprire le porte” delle residenze per anziani e delle cooperative sociali che operano nel campo della disabilità, così da facilitare l’incontro con la cittadinanza e contrastare l’isolamento sociale.

Tante le attività, per tutte le età, che verranno proposte durante il pomeriggio. Per “corpo e mente” sono in programma arrampicata sugli alberi con l’ASD Le Guide e alle ore 16.30 ginnastica al parco a cura dei fisioterapisti di Villa Serena.

Alle ore 15.30 e alle 17.00 Valentina Dal Mas terrà invece il laboratorio “Espressione e movimento” per dare corpo a un linguaggio espressivo che valorizzi la diversità e l’unicità di ognuno (su prenotazione, info: 0445.428223). Il Team Joelette sezione CAI di Recoaro Terme proporrà invece “Per una montagna accessibile”.

Numerosi sono poi i laboratori creativi a cui sarà possibile partecipare:

l'”Acchiappasogni” e “Una casetta per gli insetti” con Primula Cooperativa Sociale;

“Creazioni naturali” a cura del Museo Civico Dal Lago;

“Foglie che raccontano” con Centro Aurora OdV e Attiva-Mente;

“Braccialetti con il telaio” proposto da Coop. Canalete.

Alle ore 16.00 e alle ore 17.00

verranno invece organizzate delle visite guidate alla villa storica a cura del personale di Villa Serena.

A precedere il pomeriggio, mercoledì 22 maggio, alle ore 15.30 al Centro Diurno Villa Serena, sarà invece la proiezione di “Dalle Piccole Dolomiti al K2”, un filmato realizzato dal CAI di Valdagno in ricordo di Gino Soldà.

Il progetto è promosso e curato dal Comune di Valdagno e vede in campo anche il Centro Servizi Sociali Villa Serena, la Cooperativa Sociale Primula, il CAI di Valdagno, il Team Joelette, AMA – Associazione Malati Alzheimer, il Centro Aurora, l’ASD Le Guide, Attiva-mente e Canalete.

Vincenzo Grandi

Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it