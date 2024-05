Valdagno: la Giornata Mondiale dell’Ape

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ape, domani, sabato 18 maggio, nel parco La Favorita di Valdagno verranno proposte diverse attività per far conoscere le nuove attrezzature installate nell’angolo dedicato all’osservazione delle api.

A partire dalle ore 15.00 saranno proposte visite guidate all’apiario didattico con Michele Maria Franceschi e poi si andrà alla scoperta delle biodiversità del parco con la Biblioteca dei Semi grazie a un’attività di ricerca e osservazione delle specie animali e vegetali con l’app iNaturalist.

Alle 16.00 si procederà invece alla piantumazione di fiori e semi nelle nuove fioriere vicino all’apiario. Infine, alle 17.00, verrà proposto “LeggiAMO LE API”, uno spettacolo di narrazione e lettura a cura di Pagine in Scena.

Le attività sono disponibili per tutte le età: i bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Gli appuntamenti saranno seguiti sabato 25 maggio alle 10.00 nella Biblioteca civica Villa Valle da una mattinata di giochi da tavolo con gli Apriscatole dedicati alla biodiversità.

IL 20 MAGGIO È LA GIORNATA MONDIALE DELLE API

C’è una estinzione silenziosa che mette a rischio la biodiversità globale, ma anche la nostra capacità di produrre cibo in maniera naturale.

Si tratta delle api, a cui il 20 maggio si dedica la Giornata Mondiale e degli altri insetti impollinatori, come vespe, farfalle, falene e coleotteri: oltre 20.000 specie che garantiscono un servizio indispensabile, quello dell’impollinazione, da cui dipende quasi il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore e l’80% delle piante che producono cibo e prodotti per il consumo umano, pari al 35% della produzione agricola mondiale.

Con un valore economico stimato ogni anno di oltre 153 miliardi di euro a livello globale e 22 miliardi di euro in Europa.

IL 40% DEGLI IMPOLLINATORI A RISCHIO ESTINZIONE

Tuttavia, più del 40% di esse è a rischio di estinzione a livello globale, in particolare api selvatiche e farfalle. Un recente studio condotto nel Regno Unito, analizzando gli impatti con i parabrezza delle auto, ha documentato un calo di quasi il 60% nel numero di insetti alati dal 2004.

In Germania, l’abbondanza degli insetti è calata del 78% tra il 2008 e il 2017. A livello globale il Living Planet Index calcolato per le farfalle ha mostrato un calo medio del 49% nell’abbondanza delle popolazioni monitorate dal 1990 al 2017.

