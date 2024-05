Valdagno: giornata internazionale del Rifugiato

Il Progetto SAI (sistema accoglienza e integrazione) del Comune di Valdagno, gestito da Cooperativa Sociale Studio Progetto, propone “Obiettivo Comfort Zone”, un concorso fotografico a partecipazione gratuita e aperto a tutti.

“Obiettivo Comfort Zone”

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con Fotoricerca, storico circolo fotografico valdagnese, è aperta alle persone domiciliate in provincia di Vicenza e sono ammesse solamente fotografie realizzate con smartphone o tablet. I partecipanti, suddivisi nelle due categorie under 18 e over 18 potranno partecipare inviando uno scatto fotografico entro le ore 12.00 del 30 maggio.

Gli scatti selezionati saranno esposti in una mostra dedicata al concorso in Galleria dei Nani a giugno in occasione degli eventi previsti per la Giornata internazionale del Rifugiato. A selezionare i finalisti sarà una giuria di esperti. Sceglierà gli scatti in base alla loro aderenza al tema, originalità, qualità artistica, qualità tecnica, emozioni suscitate.

Tra tutte le opere presentate, per ambedue le categorie, la giuria sceglierà quindi i tre scatti vincitori. Agli autori saranno assegnati buoni premio da spendere presso una delle 5 botteghe del Commercio equo e solidale della Cooperativa Canalete della provincia di Vicenza.

In vista della Giornata internazionale del Rifugiato, il concorso chiede di scattare una foto per raccontare, con le immagini, cosa significa Comfort Zone.

Per definizione

Si legge nel regolamento del concorso – comfort è “ciò che dà forza, soccorso” e indica comodità, agio, ciò che rende agevole e organizzata la vita quotidiana. Qualcosa di noto, sicuro, famigliare. Può trattarsi di uno spazio fisico, di una situazione, di un’abitudine, di una relazione. Per qualcuno la comfort zone è uno spazio di quiete e serenità difficile da lasciare.

Altri si impegnano con coraggio per andare verso ciò che non è noto per approdare in nuovi progetti, sviluppare nuove abilità, conoscere nuove persone. C’è qualcuno che non ha possibilità di scelta ed è costretto a lasciare il noto e fare un salto nel buio.

Il regolamento completo e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito di Cooperativa Sociale Studio Progetto: https://studioprogetto.org/obiettivo-comfort-zone-concorso-fotografico/

