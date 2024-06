Valdagno Bene Comune: la Lista Civica si presenta

Maurizio Zordan e i 16 candidati, impegnati per costruire la Valdagno di domani. Dinamica, sicura, in salute, attrattiva, curiosa, colta e accogliente – Valdagno Bene Comune

Valdagno Bene Comune

La Lista Civica Valdagno Bene Comune, guidata dal candidato Sindaco Maurizio Zordan, propone un nuovo modello di gestione della Città, che pone al centro la felicità delle persone e della Comunità, che chiede un’Amministrazione attenta e che valorizza il coinvolgimento collettivo. Ogni decisione, ogni azione, ogni intervento sono basati sui valori della giustizia, della dignità umana, della solidarietà, della sostenibilità ambientale, della trasparenza e della condivisione.

“Insieme alla squadra di Valdagno Bene Comune, ci impegniamo a creare le condizioni perché ogni cittadino possa essere soddisfatto di vivere a Valdagno e avere fiducia nella sua Amministrazione – spiega Maurizio Zordan – Siamo convinti che l’eccellenza si può raggiungere, anche con poco, se agiamo con metodo. Pubblicheremo un Bilancio del Bene Comune, rendendo sempre più condivisa la gestione della cosa pubblica. E su questo potremo essere uno dei primi comuni in Italia, un modello per altre comunità”.

La squadra di Valdagno Bene Comune ha iniziato il suo percorso di costruzione della proposta per Valdagno oltre un anno fa con più di 70 incontri con associazioni e confrontandosi direttamente con numerosi cittadini.

Il percorso ha permesso la stesura di un programma elettorale molto concreto, basato su obiettivi e metodo, che una volta attuato darà origine a un Bilancio del Bene Comune, strumento concreto e trasparente di restituzione alla Citta di Valdagno dei risultati e delle opportunità di sviluppo futuro.

Tra i pilastri del programma elettorale della Lista Civica Valdagno Bene Comune emergono i Centri territoriali diffusi e la piena integrazione con i Comuni della vallata e dell’Alto Vicentino.

Centri territoriali diffusi:

quartieri e frazioni sono dei centri con forte identità comunitaria, un valore da mettere in rete. Dotandoli di un giusto grado di autonomia nelle scelte relative al territorio e un coinvolgimento attivo dei loro rappresentanti nel processo decisionale dell’Amministrazione comunale.

Integrazione con i Comune dell’Alto Vicentino:

è necessario uscire dalle logiche strettamente territoriali, favorendo la collaborazione e l’integrazione con i Comuni dell’Alto Vicentino. In modo particolare, l’impegno del candidato Sindaco Zordan e della lista avrà come priorità la creazione di un forte e strutturale asse di collegamento con i comuni confinanti di Recoaro Terme e Cornedo Vicentino e con tutta la Vallata dell’Agno.

Questo impegno diventa strategico e portante nel programma di Lista soprattutto a sostegno e tutela degli interessi condivisi e cari a tutte le Comunità. A partire dalla tutela dell’Ospedale di Valdagno, che è l’Ospedale di Valle, fino a una maggiore integrazione e valorizzazione delle proposte culturali, sportive e sociali, turistiche ed economiche. In questo contesto diventa importante studiare la gerarchia della viabilità in funzione di una più amplia e fluida mobilità.

“Abbiamo lavorato per costruire una proposta di valore – conclude Zordan – in grado di rendere la nostra Comunità orgogliosa di sé, connessa con il territorio e con il mondo, un luogo bello, in cui far nascere e crescere i nostri figli e vedere invecchiare serenamente i nostri cari, un luogo in cui ci sia spazio per l’iniziativa imprenditoriale, in cui c’è lavoro, in cui i nostri giovani possono tornare per realizzare i loro sogni. Valdagno bene Comune c’è, siamo pronti.”

Valdagno, 29 maggio 2024

Fonte Barbara Gnutti

Lista Civica Valdagno Bene Comune

Maurizio Zordan – Candidato Sindaco

16 candidati: 6 donne – 10 uomini

Nicola Battilotti – Silvia Cariolato

Giorgio Biasi – Carla Ceolato

Maurizio Cracco – Elisa Feriotti

Alessandra Finato – Fernando Manfron

Ezio Lorenzi – GelilaHerods Lemma

Costanza Martini – Jacopo Ongaro

Riccardo Ponza – Francesco Rossino

Sergio Urso – Roberto Venezia