USB Vigili del Fuoco del Veneto: fino a quando????

USB Vigili del Fuoco del Veneto segnala la grave situazione dei mezzi di soccorso presso il Comando di Vicenza.

Nella giornata odierna (16 giugno 2024), a causa dello svilupparsi di un incendio di appartamento in contrà San Silvestro nel capoluogo berico, si è dovuto impiegare un’autoscala senza il cestello in dotazione perché in manutenzione da quasi un mese.

Fatalità ha voluto che l’anziana occupante l’abitazione si sia messa in salvo autonomamente e senza l’ausilio di un mezzo indispensabile, se efficiente, in queste situazioni.

Da un mese il Comando di Vicenza

dispone di una sola autoscala che ha funzioni e operatività limitata e che in caso di soccorso deve fare affidamento ai mezzi situati presso il Comando di Padova o Verona con la conseguenza di gravi ritardi nei soccorsi.

Una situazione che ha come colpevoli in primis il dirigente di Vicenza che si arrocca dietro la scusa dei tagli e la mancanza di fondi. Non meno colpe ha il Direttore Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige che rimbalza la responsabilità al Ministero.

Sta di fatto che nel caso si avesse dovuto mettere in salvo l’ occupante dell’appartamento non si sarebbe potuto tramite l’autoscala. Una situazione non tollerabile ma soprattutto rischiosa per la popolazione e per i vigili del fuoco costretti ad operare in condizioni precarie e pericolose ma nonostante tutto operano sempre con la massima professionalità.

Fino a quando la nostra amministrazione è disposta a giocare con la vita dei cittadini?

Non accettiamo e non accetteremo mai scusanti che riferiscano di problemi finanziari perché, alla luce dei fatti, i soldi per ripristinare un automezzo prioritario ci sono, solo che sono gestiti da ingegneri che non hanno mai affrontato un intervento di soccorso nelle vesti di operatore e non sanno cosa significhi operare in queste condizioni.

Il Coordinamento Regionale USB VVF Veneto

