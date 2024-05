Si è tenuta, martedì 21 maggio 2024, al Castello Inferiore di Marostica l’Assemblea Provinciale di UNPLI VICENZA – UNPLI Vicenza: Antonio Chemello nuovo presidente provinciale.

L’Unione che riunisce le Pro Loco Vicentine, per l’approvazione del bilancio 2023 e per l’elezione degli organismi che guideranno l’associazione nei prossimi quattro anni.

96 le Pro Loco presenti alla serata su 123 associazioni iscritte all’UNPLI: un vero successo in termini di presenze e partecipazione.

Antonio Chemello

Già Presidente della Pro Loco di Sandrigo e Consigliere Regionale UNPLI Veneto, è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dei Soci quale nuovo Presidente Provinciale di UNPLI VICENZA APS e guiderà il sodalizio fino al 2028.

Grande soddisfazione da parte del Presidente neo-eletto che, nel suo discorso all’Assemblea ha sottolineato la necessità di “innovarsi per rinnovarsi”. Efficientando le strutture organizzative delle Pro Loco e dei Consorzi, facendo i conti con i limiti ma mettendo l’accento soprattutto sulle potenzialità delle nostre associazioni, cercando nuovi stimoli per continuare a crescere ed essere sempre più protagonisti del territorio.

“Ringrazio i Presidenti delle Pro Loco vicentine per la fiducia accordatami: metto a disposizione il mio impegno, la mia presenza, il mio tempo con l’obiettivo di contribuire a rafforzare il ruolo dell’UNPLI Vicenza non solo a livello territoriale ma anche regionale e di riuscire ad essere sempre più di supporto alle Pro Loco ed ai volontari. Ricoprire questo ruolo sarà certamente impegnativo e ritengo quindi indispensabile una ripartizione di compiti e responsabilità con gli altri Consiglieri Provinciali e con i Presidenti dei Consorzi che mi affiancheranno in questa futura avventura.

Desidero ringraziare i miei predecessori, in particolare Bortolo Carlotto, per quanto di positivo hanno saputo realizzare in questi anni. La numerosa partecipazione delle Pro Loco all’Assemblea è il segno tangibile che è stato lavorato bene e con passione verso le nostre associazioni”.

Nella stessa serata sono stati eletti anche i sedici membri del Consiglio Direttivo ed i tre componenti del Collegio dei Probiviri.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Benetti Alberto, Mero Maurizio, Rela Riccardo, Cignola Marina, Martini Alice, Carlan Graziano, Guidolin Laura, Vaccherelli Giorgio, Dal Pra Sandro, Guidolin Paolo, Carlotto Bortolino, Reniero Giorgio, Benetti Manuel, Bucco Simone, Zambon Fernando, Tombolan Carlo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

Cattaneo Roberto, Gobetti Tolmino, Saggiorato Attilio.

UNPLI Vicenza: info@prolocovicentine.it tel. 0444.300708

Fonte Mara Bisinella Mabi Comunicazione

mara.bisinella@mabicomunicazione.com