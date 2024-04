Thiene in Corsa 2024: il centro si colora di sport ed energia

Mercoledì 17 Aprile, dalle 10.00 alle 11.30 circa, si svolgerà nel centro storico Thiene in Corsa, manifestazione podistica non competitiva, per gli alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie di Thiene.

Sono previsti circa 500 ragazzi suddivisi in 25 classi, che correranno in squadra/classe su un percorso di circa 700 metri, con partenza ed arrivo in Piazza Ferrarin, e che interesserà le vie Corso Garibaldi, piazza Chilesotti, piazza Rossi e una parte pedonale di via Roma.

Thiene in Corsa

Alla manifestazione, organizzata dall’Assessorato allo Sport di Thiene, sono stati invitati a partecipare gli alunni di tutte le classi del 2° ciclo delle Scuole Primarie di Thiene. Verrà consegnata una pergamena alle prime tre classi classificate.

L’obiettivo della manifestazione “Thiene in Corsa” è quello di promuovere l’attività fisica tra i ragazzi delle scuole primarie, incoraggiando la collaborazione e il senso di squadra. Questo evento non competitivo mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza dello sport e della solidarietà, oltre che a favorire il loro benessere fisico e mentale.

La manifestazione sarà un’occasione di divertimento, crescita e condivisione per tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti, che potranno mettere alla prova le proprie capacità fisiche e sociali in un ambiente sano e positivo.

Il Comune offrirà ai ragazzi e alle ragazze un piccolo ristoro, e un gadget ricordo della corsa.

Marina Maino

Assessora allo Sport: «È un’iniziativa molta attesa perché unisce gioco, divertimento e aggregazione. Auguro alle e ai partecipanti una giornata di grandi e belle emozioni e che ognuno possa dare il meglio di sé».

Coinvolti nell’iniziativa

i Servizi Tecnici Comunali,

la Protezione Civile di Thiene che sarà presente in supporto sul percorso,

il Gruppo Alpini di Thiene, che distribuirà il ristoro,

la Croce Rossa che assicurerà il servizio di assistenza di primo soccorso.

Il cronometraggio della corsa è a cura dei Proff. Marchesini Antonia, Pozzolo Claudio e Carli Emilio, che con la loro professionalità e passione sono da sempre a supporto dello Sport a Thiene.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a mercoledì 24 Aprile, con le stesse modalità.

Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it