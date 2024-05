Thiene: il Generale Bellacicco presenta “Noi ci abbiamo creduto”

Questa volta l’appuntamento con l’autore di Aspettando l’Adunata si trasferisce fuoriporta a Thiene. All’Auditorium Fonato, serata dedicata al ricordo dei soldati italiani in missione all’estero. Nello specifico di quelli della Brigata Julia, cui fu affidata dalla NATO la guida del Regional Command West tra fine 2010 e inizio 2011.

Il 18 ottobre 2010 il generale Marcello Bellacicco riceveva la bandiera NATO dalle mani del generale Claudio Berto, comandante della Taurinense, e dal generale USA David Rodriguez. Gli veniva così affidata ufficialmente la guida del Regional Command West, il comando responsabile per l’area occidentale dell’Afghanistan, composto da 7.000 militari di 11 nazioni. Di questi, 3.600 erano italiani, per metà Alpini.

Una nazione non facile, un territorio incerto, un’area pericolosa (dove solo qualche giorno prima 4 quattro Alpini erano morti in un’imboscata, a Farah). Un vivido esempio dei rischi cui sono pronte le Penne Nere per contenere i conflitti, riportare la pace, coinvolgere la popolazione locale nella ricostruzione con progetti a breve e lungo termine.

Generale Marcello Bellacicco

Oggi quello stesso generale Bellacicco porta in giro per l’Italia il su libro “Noi ci abbiamo creduto” (Amazon, 2023), diario appassionato di quei sei mesi, realizzato con le testimonianze e i racconti di chi era là con lui e corredato di numerose mappe e foto. E in occasione della 95° Adunata Nazionale degli Alpini di Vicenza questo mercoledì 8 maggio, alle ore 20.30, approda all’Auditorium Fonato di Thiene.

Pagina dopo pagina, parola dopo parola per bocca di Bellacicco in persona, sarà possibile conoscere e capire come si prepara, si conduce e si porta a termine un impegno operativo così complesso e difficile, come quello afghano. Una narrazione completa, dettagliata, talvolta cruda, ma sicuramente onesta e obiettiva, in cui l’autore fa riferimento solo alla realtà dei fatti, senza far sconti ad alcuno, nemmeno a se stesso.

