Pagamento sosta a Thiene stalli blu con Easy Park e Telepass!

Servizi al cittadino: attivato il sistema di pagamento sosta con le app

Al via la possibilità per gli automobilisti di effettuare il pagamento della sosta negli stalli blu presenti nel centro storico di Thiene tramite le App di Easy Park Italia srl e Telepass spa, che si sono aggiudicate la concessione del servizio per tre anni.

Sono numerosi i vantaggi del servizio tramite app che rende possibile sia agli utenti ricevere un avviso di scadenza del periodo di sosta acquistato, rinnovare contestualmente la sosta da remoto e pagare solo il tempo effettivo di sosta sia agli Agenti di Polizia Locale verificare sul posto e in tempo reale i pagamenti in corso.

Sarà quindi il cittadino a valutare quale delle due app a disposizione utilizzare per il pagamento.

Commenta il Consigliere Comunale Delegato all’Innovazione Tecnologia, Carlo Gecchelin: «L’attivazione del pagamento con le app per la sosta delle auto completa il percorso di modernizzazione della gestione dei parcheggi avviata con la sostituzione dei nuovi parcometri e fa compiere un prezioso passo in avanti nell’offerta dei servizi comunali. La modalità di utilizzo è semplice e facilita la vita al cittadino».

Thiene, 12 aprile 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene (VI)