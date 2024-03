Marco Polo: a Thiene un’opera per ragazzi dedicata al celebre viaggiatore

A Thiene l’opera per ragazzi: Marco Polo – Il libro delle meraviglie

Nel settecentenario della morte del viaggiatore e scrittore Marco Polo, la Rete Pro Musica Thiene mette in scena, nella serata di venerdì 5 aprile 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro delle Opere Parrocchiali del Duomo, in via san Francesco, l’omonima opera per ragazzi scritta dal compositore thienese Alberto La Rocca nel 2017 in collaborazione col librettista Giacobbe Nevio Zanivan.

L’Istituto Comprensivo di Thiene e in particolare l’indirizzo musicale delle scuole “Bassani” (capofila di progetto) e il Liceo “F. Corradini” (capofila di rete), in collaborazione con altri due importanti membri della Rete, ovvero l’Istituto Musicale Veneto e l’Associazione “Crescere in musica Aps”, hanno deciso dunque di riprendere l’esperienza iniziata nel 2023 con la memorabile realizzazione dell’opera “Anguane” e affrontare una nuova sfida musicale in cui verranno cantate le tappe fondamentali del meraviglioso viaggio di Polo lungo la Via della Seta, le spettacolari bellezze della natura e gli incontri straordinari con costumi e popoli lontani.

Un opera per ragazzi di musica, letteratura, storia e molto altro

Questo genere di opera per ragazzi rappresenta un ottimo lavoro interdisciplinare, poiché coinvolge – oltre alla musica – anche la letteratura, la storia, la geografia, la religione, la recitazione, le arti figurative e la danza. Diverse attività didattiche svolte all’interno dell’Istituto Comprensivo di Thiene, nonché tutti gli incontri dei “Moments musicaux” (che vedranno protagonisti, nel mese di marzo presso la Biblioteca Civica, gli studenti del Liceo “F. Corradini” e gli allievi di tutti i membri della Rete Pro Musica), approfondiranno infatti attraverso letture, ricerche, indagini musicali il caleidoscopico e affascinante universo del libro di viaggi più famoso della storia occidentale. E in fondo tutto il progetto, oltre alla giusta celebrazione del mercante veneziano e della sua opera, vorrebbe lasciare un messaggio di fratellanza e invitare alla conoscenza e comprensione reciproche; ideali che, dopo tanti secoli, rimangono ancora di grande e urgente attualità.

Formazione dell’orchestra

L’orchestra della Rete, diretta dal maestro Davide Girolimetto, sarà formata in gran parte da allievi ed allieve dell’indirizzo musicale dell’I.C. “Bassani-Ferrarin”, da studenti e studentesse del Liceo “F. Corradini”, da membri dell’Associazione “Crescere in musica Aps” e da altre realtà locali; i solisti da allievi del Laboratorio corale classico “Voc’è” dell’Istituto Musicale Veneto, preparati dal maestro Alberto Spadarotto, e dagli studenti e studentesse del laboratorio corale del Liceo”F. Corradini”, coordinato dal prof. Andrea Poli.

La regia, le scene e i costumi saranno curati dai/lle docenti della scuola “Bassani”. La danza sarà infine affidata alle studentesse del laboratorio del Liceo “F. Corradini”, coordinato dalla prof.ssa Arianna Nicolussi in collaborazione con la danzatrice Nicoletta Dal Lago, a cui si devono anche le coreografie.

La realizzazione di un progetto così complesso è stata possibile anche grazie al sostegno e al patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Thiene e all’appoggio del Comune di Zugliano.

L’opera sarà rappresentata in matinée per l’IC di Thiene, l’IC di Zugliano/Sarcedo, per alcune classi del Liceo “F. Corradini”, e sarà replicata presso il Centro polifunzionale “Zagorà” di Zugliano domenica 7 aprile 202 alle ore 17.00.

Per le prenotazioni è possibile compilare il modello o scannerizzare il QR-code presente nella locandina o nei siti delle realtà musicali della Rete Pro Musica che aderiscono al progetto (IC Thiene, Liceo “F. Corradini”, Istituto musicale Veneto, Crescere in Musica APS).

Alberto La Rocca

Diplomatosi in chitarra al Conservatorio di Musica di Verona, ha frequentato corsi di perfezionamento tenuti dai maestri Chiesa, Gilardino e Brouwer; per quanto riguarda l’approccio creativo alla musica ha frequentato corsi con Meredith Monk, John Paynter e Roberto Dani. Laureatosi in D.A.M.S., dal 1994 suona anche una chitarra a 10 corde. Tiene concerti in Italia e all’estero sia in veste di solista, sia in varie formazioni.

Ha composto la musica per numerose performance, coreografie e eventi artistici. Si occupa di pedagogia musicale e compone numerosi brani di carattere didattico per chitarra e pianoforte. Nel 2020 ha pubblicato il Metodo CON LA CHITARRA (ed. Ut Orpheus). Ha insegnato chitarra presso varie Scuole ad Indirizzo Musicale, Istituti Musicali e presso i Conservatori di Trieste e di Cagliari. Attualmente è docente presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria.

Tiene conferenze sulla musica contemporanea e corsi di didattica musicale, storia della musica e improvvisazione.

Ha inciso i seguenti CD: “Fogli d’album”, “Segovia Guitar Music, “mutAzioni”, “Ernest Shand – Guitar Music” e “Weiss & Bach: Suite SW 47” (ed. GuitArt e Brilliant Classics). Ha composto due opere per la scuola: “Marco Polo” e “Anguane”. www.albertolarocca.weebly.com

Giacobbe Nevio Zanivan

Nato a Thiene, ha studiato musica e si è laureato in Lettere a Padova. Ha lavorato come insegnante di Lettere nella Scuola Secondaria di Primo Grado, dove ha fatto anche teatro, scrivendo testi e componendo musica per le rappresentazioni degli studenti. Ha anche pubblicato un romanzo di ambientazione vagamente storica. Ha ricoperto l’incarico di Dirigente Scolastico, continuando a scrivere per il teatro scolastico e organizzando eventi musicali e teatrali per le scuole.

Attualmente in pensione, scrive libretti d’opera e testi per canzoni di amici compositori. Suona l’organo in chiesa e compone. Cura la parte artistica di spettacoli e concerti musicali nelle scuole del territorio. Si occupa anche di storia locale, tenendo conferenze e curando pubblicazioni e altro per la sua comunità. Con Alberto la Rocca ha una frequentazione abbastanza lunga. Si sono incontrati per la prima volta in occasione della creazione proprio dell’operetta “Marco Polo”, nel 2017, lavoro che è stato poi messo in scena a Dueville, Sandrigo, Cavazzale, Adria e Padova. Successivamente hanno scritto insieme un’altra opera, “Anguane”, che è stata messa in scena anche a Thiene lo scorso anno e che è stato portato in diversi teatri.



Nella foto di copertina:

Cristian Pauletto e Anna Grendene – insegnanti

Francesco Crivellaro – dirigente Istituto Comprensivo di Thiene capofila progetto Marco Polo

Marina Maino – Dirigente Liceo “F.Corradini” capofila Rete Pro Musica Thiene

Nevio Zanuvan – librettista opera Marco Polo

Alberto La Rocca – compositore opera Marco Polo

Giacomina Barone – Coro Giovanile di Thiene

Thiene, 22 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene (VI)