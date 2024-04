Giornata Ecologica Thiene: il 13 aprile, prenditi cura della tua città!

Al via la Giornata Ecologica: thienesi invitati a prendersi cura della propria città

L’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con AVA e con i Comitati di Quartiere propone alla città sabato 13 aprile prossimo la Giornata Ecologica per la raccolta dei rifiuti abbandonati.

L’appuntamento per tutti coloro che vogliono scendere in strada per prendersi cura della propria città è alle ore 8.45 per il Quartiere Cappuccini nell’area sportiva di via Trentino. Per il Centro al Parco di Villa Fabris, per la Conca al Parco Chilesotti, per Ca’ Pajella in piazza Borgo Asiago. Per Rozzampia l’area antistante la Chiesa e per il Quartiere Santo-Lampertico al parcheggio di via don Ziliotto.

Giornata Ecologica: Comune e Comitati di Quartiere insieme per una Thiene più pulita

«Quest’anno il Comune organizza la Giornata Ecologica insieme ai Comitati di Quartiere – spiega l’Assessore all’Ambiente, Nazzareno Zavagnin -. Ringrazio il Consigliere delegato alla partecipazione Alberto Vecelli e tutti i presidenti dei Comitati di Quartiere per l’attiva collaborazione offerta. Rinnovo in particolare l’appello ai cittadini perché ogni giorno possa essere una “Giornata ecologica” con la semplice attenzione a non abbandonare i rifiuti nei pressi dei cassonetti e delle isole ecologiche».

«Il decoro della Città, di un quartiere, di una strada parte innanzitutto dalla sensibilità e dal senso di responsabilità di chi vi abita. – E’ il commento di Alberto Vecelli, Consigliere delegato alla partecipazione civica, compresi i Comitati di Quartiere -. Invitiamo i cittadini ad unirci a noi in questa bella proposta che vuole essere di stimolo a tutti per maturare atteggiamenti sempre più responsabili e improntati al senso civico».

I partecipanti devono essere muniti di proprio gilet rifrangente e saranno forniti di guanti e di altro materiale utile alla raccolta dei rifiuti.

I lavori si concluderanno alle 12.30.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Thiene, 8 aprile 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene (VI)