Calcio e solidarietà contro la violenza con le Amiche di Anna

Il calcio come strumento di cambiamento e di sensibilizzazione contro la violenza: questa è la mission di “Uniti!! Contrastiamo la Violenza”, la manifestazione calcistica che si terrà domenica 16 giugno allo Stadio “Miotto” di Thiene (VI).

L’evento, organizzato dall’Associazione Le Amiche di Anna in collaborazione con la Società Calcio Thiene 1908, vedrà sfidarsi in campo le squadre del Calcio Thiene 1908 – 23/24 e del Vicenza Calcio Femminile 23/24. Un match che vuole essere un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di violenza, a partire da quella di genere.

Ma non solo calcio

La giornata sarà ricca di momenti di intrattenimento e di riflessione, con la partecipazione di ospiti come Maria Luisa Duso che presenterà l’evento. Inoltre, saranno presenti ex giocatori, ex allenatori ed ex dirigenti del Thiene e del Vicenza Calcio, pronti a condividere le loro esperienze e a sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza.

Un’occasione unica per sostenere una causa importante

Tutto il ricavato della giornata andrà a sostegno dello Sportello Donna di Thiene, un punto di riferimento fondamentale per le donne che subiscono violenza e i loro figli.

Un evento per tutti, grandi e piccini, che unisce il piacere dello sport all’impegno civile. Un momento di incontro e condivisione per dire NO alla violenza in tutte le sue forme.

Domenica 16 giugno non mancare!

Acquista il tuo biglietto (costo 7€ per i maggiori di 16 anni) e sostieni una causa importante. Insieme, possiamo fare la differenza!

Cambiare tutto questo si può. Si deve!

Perché non è normale che sia normale.

Aiutaci ad aiutare

Info e contatti Le Amiche di Anna:

Cell. 340 2201482 – leamichedianna@gmail.com

Scopri di più sui nostri progetti seguendoci anche su FB:

https://www.facebook.com/leamichedianna

Thiene, 5 giugno 2024