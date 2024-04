ThienEZugliano in Bici: si torna a pedalare insieme!

Ritorna domenica 21 aprile 2024 la pedalata ThienEZugliano in Bici, l’evento sportivo che propone agli appassionati delle due ruote un percorso su un anello unico nel verde condiviso tra i Comuni di Thiene e Zugliano, pensato per essere goduto in tranquillità da tutta la famiglia.

«Si tratta di un evento molto atteso che permette di vivere ore piacevoli e rigeneranti all’aria aperta, in un contesto paesaggistico rilassante e ameno – spiega Marina Maino, Assessora allo Sport del Comune di Thiene –. Il tracciato totale è di circa 15 km ed è pensato per offrire un’esperienza adatta a tutti».

Dichiara Sandro Maculan, Sindaco di Zugliano: «La pedalata attraversa i nostri bei territori in modo sano e rispettoso dell’ambiente ed è senz’altro una bella occasione rivolta a cittadini di tutte le età che scelgono di spostarsi in modo sostenibile. Siamo contenti della sinergia tra Thiene e Zugliano, uniti nell’obiettivo principale di sensibilizzare e favorire buone pratiche, aiutati dalla preziosa collaborazione con le nostre associazioni di volontariato».

Le partenze sono fissate alle 9.00 sia da Thiene, dal Parco di Villa Fabris, che da Zugliano, presso la Pieve di Santa Maria. Per la partenza da Thiene saranno accettate iscrizioni fino alle 10.00. I percorsi saranno segnati e saranno presenti volontari in alcuni punti strategici. Ma è importante ricordare che le strade rimarranno aperte al traffico e i partecipanti dovranno rispettare il codice della strada. Il casco è consigliato.

Organizzata dagli Assessorati allo Sport dei Comuni di Thiene e Zugliano, con la collaborazione di Aziende Agricole del Territorio con capofila Fattoria Trentin, i volontari di Protezione Civile di Thiene e Zugliano, la Pro loco di Zugliano, il gruppo Alpini di Thiene, l’Associazione Falchi Altovicentino.

In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a domenica 28 aprile.

La quota di iscrizione individuale è di € 5,00, per le famiglie (genitori e figli) è di € 15. Dà diritto alla consumazione degli assaggi previsti nei punti di ristoro allestiti lungo il percorso e all’arrivo.

L’assistenza medica e il ristoro finale sono garantita fino alle 12.00, ora di conclusione ufficiale della manifestazione.

Per info consultare i siti istituzionali dei Comuni di Thiene e Zugliano

