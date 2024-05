“The naked city”: alla ricerca dei racconti nascosti di Schio città industriale

Domenica 19 maggio 2024: un intero pomeriggio per riscoprire Schio e i luoghi legati al suo passato industriale. Soundwalk, laboratorio teatrale e conversazioni al margine della webserie “Rewind”, a partire dalla splendida cornice del Giardino Jacquard

L’evento, organizzato da ALDA Associazione Europea per la Democrazia Locale, a cura del Centro di Produzione Teatrale “La Piccionaia”, in collaborazione con il Comune di Schio, comprenderà una serie di iniziative a sfondo artistico e culturale, per guardare con occhi nuovi agli spazi del passato archeologico industriale di Schio e per riflettere sul loro futuro.

“The naked city”

L’evento è parte del progetto Face Up – Factory Cities of Europe United in Partnership , che affonda le proprie radici nel patrimonio storico-industriale delle città-fabbriche Europee, con l’obiettivo di contribuire a migliorare il dibattito sul futuro dell’Europa. A tal fine, la rete dei partner esplora le radici comuni di diverse città europee accomunate da un forte passato industriale.

Il progetto mira così a creare percorsi di consapevolezza storica, sociale e culturale capaci di favorire una partecipazione della cittadinanza alla riscoperta e rielaborazione di spazi cittadini che nel tempo hanno assunto ruoli e forme diversi in risposta alle mutevoli condizioni economiche e sociali.

L’iniziativa prende vita alle 14.30

Con l’introduzione delle attività nel suggestivo contesto del Giardino Jacquard. Alle 15.00, nello stesso Giardino del Lanificio Rossi, prenderà avvio un’esperienza multisensoriale itinerante di narrazione della città, realizzata con l’ausilio di radio cuffie attraverso la tecnica del Silent Play. L’esperienza è condotta dall’autore Carlo Presotto, attore e drammaturgo, in dialogo con Chiara Dalle Molle, esperta di archeologia industriale.

Dalle 16:30 l’evento proseguirà, nella stessa ambientazione, con un laboratorio teatrale all’aperto realizzato in due sessioni e condotto dal Centro di Produzione Teatrale “La Piccionaia”. La prima sessione è intitolata “Haiku”, e offre un’esperienza che coinvolge corpo, emozioni e mente, in un esercizio teatrale in cui si esplora l’arte di comporre haiku mentre si cammina. La seconda parte è denominata “Cellular songs”, un’esplorazione di memoria e narrazione, per indagare il mistero del momento presente, tra umano e non umano. Il laboratorio è aperto a tutti i livelli di esperienza ed è adatto anche a principianti.

Spazio Faber Box

La fase finale dell’evento si trasferisce presso lo Spazio Faber Box di Schio, dove i partecipanti saranno guidati dagli organizzatori. Qui, alle 18:30, ha inizio la visione della webserie “Rewind”. Dedicata alle città industriali europee e parte integrante del progetto europeo FACE UP, che finanzia l’intera giornata di iniziative.

La serie incorpora i risultati di un workshop partecipativo di scrittura teatrale tenutosi nell’estate del 2023. Organizzato da ALDA con il sostegno del Comune di Schio.

Con “Rewind” si conclude in modo suggestivo il racconto della memoria di Schio e delle città europee con una ricca eredità industriale, unendo il reale e il virtuale in una dimensione ibrida e in continuo dialogo tra passato, presente e futuro.

10/05/2024

Tutte le attività sono gratuite previa registrazione.

Per informazioni e per registrarsi:

Valentina Lovato, Project Manager

valentina@aldaintranet.org