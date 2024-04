Terreno edificabile: al via il bando vendita di 3 lotti a Marano Vicentino

Marano Vicentino: pubblicato il bando per la vendita di tre lotti di terreno edificabile di proprietà del Comune: scade il 6 maggio

Il Comune di Marano Vicentino mette in vendita tre lotti di terreno di proprietà comunale: si trovano in via Elisabetta Manea, un’area di nuova espansione edilizia, laterale di via Prole.

I terreni hanno forme rettangolari e ricadono, secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico, in zona C2.2, classificata come “Residenziale di espansione”. La geolocalizzazione dei terreni si trova qui: https://maps.app.goo.gl/Re5MBZkT5Jz838uM9 (si allegano anche una mappa, e due foto).

Superfici dei lotti

Le superfici dei tre lotti sono di 838 metri quadri, 646 metri quadri e 654 metri quadri. La base d’asta è fissata rispettivamente in 100.590 euro, 77.562 euro e 78.453,60 euro.

La scadenza per la presentazione delle offerte è il 6 maggio 2024, alle ore 10:00. L’asta pubblica, ad unico incanto definitivo, avrà luogo il giorno 8 maggio 2024, alle ore 10:00 in Municipio.

Chi può partecipare al bando

Possono partecipare all’asta tutti i cittadini o le ditte che sono interessati all’acquisto, sia di un singolo lotto sia di più lotti. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta in aumento.

Il bando, con le modalità di partecipazione all’asta pubblica e i criteri di aggiudicazione, è pubblicato sul sito web del Comune: https://comune.marano.vi.it/c024056/po/mostra_news.php?id=3377&area=H.

Marano Vicentino, 3 aprile 2024

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino (VI)