SVT: tornano le Linee Mare da domenica 9 giugno

Arriva l’estate e puntualmente tornano le Linee Mare, il servizio di SVT che consente di raggiungere comodamente in autobus tutte le più vicine località di mare.

Più in dettaglio, per le corse con destinazione Lido di Jesolo e Sottomarina il servizio partirà domenica 9 giugno e proseguirà fino a domenica 8 settembre, mentre per tutte le altre località partirà da lunedì 10 giugno e resterà attivo fino a domenica 1 settembre.

Linee Mare, il servizio di SVT

Il programma prevede due corse quotidiane di andata per Lido di Jesolo (con partenza dall’autostazione di Vicenza alle 7.10 e alle 7.50 e arrivo rispettivamente alle 9.10 e 9.50), una corsa serale di rientro (partenza dall’autostazione di Lido Jesolo alle 18.05 e arrivo a Vicenza alle 20.00).

Inoltre la corsa per Jesolo delle 7.10 prevede la possibilità di cambio a San Donà di Piave per raggiungere anche le località di Eraclea, Porto Santa Margherita, Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro.

Confermata anche la corsa Bassano – Lido Jesolo (partenza alle 7.20) con ritorno diretto a Bassano (partenza dall’autostazione di Lido di Jesolo alle 17.25).

Parallelamente, dall’autostazione di Vicenza alle 7.50 tutti i giorni partirà anche una corsa per Sottomarina; da dove è previsto anche un rientro con partenza alle 18.10 e arrivo in autostazione di Vicenza alle 20.10.

Il tutto con la normale tariffazione extraurbana in base alla fascia chilometrica, mentre per i bambini con età inferiore ai quattro anni il biglietto è gratuito.

I biglietti

Possono essere acquistati online sul portale di SVT (nella sezione “Pianifica il tuo viaggio accessibile direttamente dalla home page) oppure tramite l’app SVT Vicenza, oltre naturalmente alle biglietterie presso l’autostazione di Vicenza, l’edicola di fronte alla stazione dei treni a Bassano del Grappa e in tutte le rivendite di SVT.

Lo scorso anno sono state ben 736 le corse complessive effettuate da SVT per le Linee Mare, per un totale di 22.000 passeggeri. Numeri che confermano il grande successo del servizio, da sempre molto apprezzato da un’utenza di tutte le età: dai giovanissimi che ancora non dispongono della patente fino alla popolazione più anziana.

5 giugno 2024

LINEE MARE 2024 – ORARI

Vicenza – Sottomarina Ore Sottomarina – Vicenza Ore Vicenza autostazione 7.50 Sottomarina 18.10 Via Giuriolo 7.56 Grisignano di Zocco 19.40 Viale della Pace (Ederle) 8.02 Torri di Quartesolo 19.54 Torri di Quartesolo 8.07 V.le della Pace (Ederle) 20.02 Grisignano di Zocco 8.19 Via Giuriolo 20.05 Sottomarina 9.50 Vicenza autostazione 20.10 Vicenza – Jesolo (Eraclea / Porto Santa Margherita / Caorle / Bibione / Lignano) Ore Ore Jesolo – Vicenza (Eraclea / Porto Santa Margherita / Caorle / Bibione / Lignano) Ore Vicenza autostazione 7.10 7.50 Jesolo colonia Marzotto 17.50 Via Giuriolo 7.16 7.56 Jesolo autostazione 18.05 Viale della Pace (Ederle) 7.22 8.02 San Donà di Piave 18.30* Torri di Quartesolo 7.27 8.07 Grisignano di Zocco 19.34 Grisignano di Zocco 7.41 8.20 Torri di Quartesolo 19.44 San Donà di Piave 8.45* – Viale della Pace (Ederle) 19.51 Jesolo Autostazione 9.10 9.50 Via Giuriolo 19.55 Jesolo colonia Marzotto 9.20 10.00 Vicenza autostazione 20.00 *coincidenza con ATVO fino al 1 settembre per: Eraclea, Porto Santa Margherita, Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro *coincidenza con ATVO fino al 1 settembre da: Eraclea, Porto Santa Margherita, Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro Bassano – Jesolo Ore Jesolo – Bassano Ore Bassano Stazione FS 7.20 Jesolo colonia Marzotto 17.10 Rosà chiesa 7.29 Jesolo autostazione 17.25 Bivio Rossano 7.33 Bivio Rossano 18.57 Jesolo autostazione 9.10 Rosà chiesa 19.02 Jesolo colonia Marzotto 9.20 Bassano stazione FS 19.10

