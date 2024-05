SVT: libretto orari e mappe dei percorsi modificati e servizi navette

SVT li metterà a disposizione gratuitamente in alcuni punti strategici della Città: contengono tutte le informazioni utili sulle variazioni di percorso e orario delle linee di autobus, per muoversi in modo semplice con i mezzi pubblici durante le tre giornate della manifestazione

Anche il trasporto pubblico locale è pronto ad accogliere gli Alpini: in previsione dell’Adunata SVT ha riorganizzato il servizio per rispondere alle esigenze di mobilità sia dei partecipanti alla manifestazione, sia di tutti i residenti, anche alla luce delle modifiche alla circolazione previste per consentire lo svolgimento dell’evento. Main sponsor dell’iniziativa è Banca delle Terre Venete.

Libretto orari

mappe dei percorsi modificati e servizi navette

Sono stati modificati gli orari e i percorsi della maggior parte delle linee e saranno disponibili servizi di bus navetta che collegheranno il centro della Città alla prima periferia, dove si fermeranno le linee extraurbane.

Inoltre, un servizio di bus navetta sarà attivo anche dai punti di alloggiamento dei partecipanti all’Adunata (presso via Zamenhof /Vicenza est, parcheggi di Via Cricoli, Parco della Pace in Via Sant’Antonino, Fiera / Zona Industriale, Villaggio del Sole) ai punti di interesse in centro a Vicenza.

Complessivamente, durante le tre giornate dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza SVT metterà in campo oltre 6.500 corse, tra cui 2.170 per il solo servizio di bus navetta.

Per fornire agli utenti tutte le informazioni utili, SVT ha realizzato una cartina contenente due mappe: una con i percorsi modificati relativi alle linee urbane e alle navette, l’altra con i percorsi modificati delle linee extraurbane, differenziate tra le giornate di venerdì 10 e sabato 11 e la giornata di domenica 12 che avrà dei percorsi specifici e diversi dai giorni precedenti.

Il tutto accompagnato da una sintetica spiegazione delle logiche alla base della riorganizzazione del servizio.

SVT

ha predisposto inoltre uno specifico libretto con gli orari delle corse e il dettaglio delle fermate di tutte le linee durante l’Adunata, sempre differenziando tra le giornate di venerdì e sabato e la giornata di domenica, per permettere a tutti gli utenti di avere le informazioni corrette.

La mappa dei percorsi e il libretto con gli orari saranno distribuiti gratuitamente in punti strategici in Città (di fronte alla stazione ferroviaria, in Fiera, agli interscambi tra bus extraurbani e stazioni di partenza delle navette, nelle rivendite); in alternativa possono essere scaricati gratuitamente sul sito di SVT, nell’apposita sezione accessibile dalla home page.

In ogni caso SVT invita gli utenti, durante i giorni dell’Adunata, a consultare il proprio sito Internet (www.svt.vi.it) che sarà aggiornato in tempo reale con informazioni su eventuali ed imprevedibili variazioni che dovessero risultare necessarie per l’organizzazione dei servizi di trasporto.

Le modifiche al servizio

Come anticipato, le modifiche al programma delle corse riguardano sia il servizio extraurbano, sia il servizio urbano e suburbano di Vicenza.

Per quanto riguarda l’extraurbano, nelle giornate del 10, 11 e 12 maggio le corse in ingresso a Vicenza faranno capolinea nelle zone di interscambio previste alle porte della Città, da dove sarà quindi possibile raggiungere il centro urbano tramite un servizio continuativo di bus navetta ad alta frequenza.

Parallelamente a questa riorganizzazione, SVT ha previsto anche il potenziamento di numerose linee extraurbane rispetto al programma ordinario, in particolare il venerdì e sabato nella fascia oraria pomeridiana in direzione Vicenza e in serata in uscita dalla Città per il rientro fino a circa mezzanotte, e la domenica nella fascia mattutina in direzione Vicenza che nella fascia pomeridiana/serale per i ritorni.

Potenziato anche il servizio nella fascia serale e notturna: nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 l’orario di servizio delle linee urbane, suburbane e delle navette sarà prolungato fino alle 24.00.

Inoltre sarà attivo un servizio di collegamento con il park Cricoli H24 con apposita navetta avente il seguente percorso: parcheggio Cricoli, via Medici, viale d’Alviano, viale Mazzini, viale Milano, via Ippodromo.

Anche nel servizio extra-urbano sono state aggiunte delle corse fino a tarda sera (il dettaglio può essere consultato nel libretto orari).

Per quanto riguarda invece il servizio urbano e suburbano, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio sarà mantenuto gran parte del servizio ordinario suburbano che collega il Capoluogo con i Comuni contermini, ma con frequenza ridotta e percorsi limitati a seguito delle modifiche alla viabilità cittadina.

Biglietto speciale

Per l’intera durata della manifestazione il servizio di trasporto pubblico locale sarà regolarmente a pagamento.

SVT ha messo in vendita il biglietto speciale al costo di 10 euro, valido i tre giorni dell’Adunata e che consente di utilizzare liberamente e senza limitazioni tutti gli autobus su tutta la rete di SVT, quindi bus urbani, bus navetta, bus suburbani ed extraurbani su tutto il territorio provinciale.

Il biglietto speciale per l’Adunata può essere acquistato nelle rivendite SVT, online sul sito https://adunata2024.svt.vi.it/, dal Personale di Guida di SVT e nei giorni dell’Adunata anche presso i punti di interscambio con le navette.

