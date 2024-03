Servizi al cittadino: nuovi orari sportello Agenzia delle Entrate di Thiene

Servizi al cittadino. Al via l’apertura giornaliera (dal lunedì al venerdì) dello sportello thienese dell’Agenzia delle Entrate

Dal prossimo mese di aprile, dal giorno 2 aprile 2024, lo sportello thienese dell’Agenzia delle Entrate sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, e non più per soli due giorni a settimana come è attualmente.

Dichiara il sindaco, Giampi Michelusi:

«Fin dal mio insediamento ho lavorato per ottenere un orario full time, che ora si traduce in un’importante notizia per Thiene e per tutto il nostro territorio. Lo Sportello cittadino dell’Agenzia delle Entrate è un servizio di primissimo rilievo e la significativa estensione che viene ora garantita costituisce un’opportunità offerta al cittadino e all’utente. Ringrazio la Direzione provinciale e quella regionale per l’attenzione e la collaborazione che hanno riservato all’area dell’intero alto vicentino».

Lo Sportello è ubicato nei locali di proprietà comunale in via Rasa n. 6.

Assessore Nazzareno Zavagnin

«Al fine di incrementare l’offerta di servizi ai cittadini – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nazzareno Zavagnin – il Comune di Thiene ha messo a disposizione dello sportello cittadino dell’Agenzia delle Entrate ulteriori spazi per circa 90mq, che portano la superficie complessiva dello sportello a 355mq. Questo ha consentito di incrementare il numero di postazioni a disposizione della cittadinanza».

L’edificio di proprietà comunale è stato nel corso degli anni oggetti di interventi manutentivi al fine di garantirne la funzionalità. È privo di barriere architettoniche vista la presenza di una rampa esterna e di un ascensore per facilitare l’accesso al piano primo.

L’incremento degli spazi è stato possibile grazie ad una ricollocazione nel territorio comunale di alcuni uffici e servizi in precedenza presenti, comunque salvaguardando il servizio reso alla cittadinanza.

Allo sportello di Thiene si accede tramite prenotazione. Le modalità per prenotare sono le seguenti:

tramite sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

tramite l’App mobile “AgenziaEntrate”, scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft

tramite l’applicazione dell’Agenzia “Elimina code online (web ticket)”, che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi

tramite telefono al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 800.90.96.96 (06.96668907 da telefono cellulare). I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, il servizio, oltre al giorno e all’ora desiderati.

I contribuenti sprovvisti di codice fiscale possono utilizzare la procedura denominata “Richiesta prima attribuzione codice fiscale” disponibile all’interno del servizio online di prenotazione del sito Internet dell’Agenzia, che consente di prenotare un appuntamento presso gli uffici inserendo il nome e il cognome dell’utente e una informazione di contatto a scelta tra e – mail, telefono fisso o cellulare. A conferma dell’appuntamento il sistema genera un identificativo, formato da 16 caratteri (6 lettere e 10 numeri), che può essere utilizzato dal contribuente per un eventuale disdetta dell’appuntamento.

I servizi erogati presso lo sportello sono:

abilitazione ai servizi telematici

agevolazioni ed esenzioni disabili

codice fiscale, tessera sanitaria, partita iva

comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento

consegna documenti ed istanze (compresa la richiesta della Certificazione Unica ed eventuali richieste di chiarimento a seguito di comunicazione ricevute dall’Agenzia delle Entrate)

abilitazione eredi/tutori/genitori/persona di fiducia all’accesso alla dichiarazione precompilata

registrazione atti privati (diversi dai contratti di locazione)

richiesta certificati

rimborsi imposte dirette

Inoltre, per informazioni sui servizi erogati, è possibile contattare il servizio telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, al numero 0444- 046111 o inviare una mail a dp.vicenza@agenziaentrate.it.

Il servizio è rivolto esclusivamente a utenti generici (per i professionisti e associazioni sono attivi canali dedicati). Per informazioni di carattere generale, è possibile contattare il servizio di Assistenza Multicanale al numero verde 800.90.96.96 da fisso 0696668907 da cellulare.

Infine è importante segnalare all’utenza che per la maggior parte dei servizi non è necessario recarsi agli Uffici ma utilizzare i canali online. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina del sito internet della Direzione Veneto Entrate al seguente indirizzo: Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio – Appuntamenti con i Servizi Fiscali – Appuntamenti con i Servizi Fiscali – Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

Oppure la pagina del sito nazionale: Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Credit foto: Rinaldo Todescato Circolo Fotografico di Thiene

Thiene, 21 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene (VI)