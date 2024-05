Scuola per Genitori edizione 2024 di Confartigianato Imprese Vicenza

Tre incontri ad ottobre con: Stefania Andreoli, Maria Rita Parsi e Roberta Bruzzone – Scuola per Genitori edizione 2024 – Agevolazioni per chi si iscrive entro il 31 maggio.

C’è tempo fino al 31 maggio per iscriversi alla Scuola per Genitori di Confartigianato Imprese Vicenza usufruendo dello sconto. L’iniziativa si articola in tre serate che andranno in scena ad ottobre. In particolare per l’edizione 2024 il tema della Scuola sarà l’adolescenza affrontata dai punti di vista di tre esperte, utili spunti di riflessione per chi ha un adolescente in casa ma anche per chi vuole prepararsi ‘in anticipo’ e capire cosa accadrà al/alla loro bambino/a.

Scuola per Genitori

Quella del passaggio dall’infanzia all’età adulta è oggi un tema molto sentito in considerazione, non solo del naturale evolvere dei figli, ma dei tanti cambiamenti che si sono susseguiti repentinamente in questi ultimi anni. Dallo sviluppo delle tecnologie, alla necessità di trovare la propria strada e i propri talenti per intercettare al meglio le richieste del mondo del lavoro, alla difficoltà (anche economica) di immaginare una vita ‘da grandi’ autonoma e indipendente, alle tante sollecitazioni cui i ragazzi oggi sono sottoposti dalla famiglia ma anche dal mondo dei social.

Si parte quindi il 18 ottobre

con Stefania Andreoli. Psicologa, psicoterapeuta e analista, lavora da sempre con gli adolescenti. La sua serata ha come titolo “Perfetti o felici. Diventare adulti in un’epoca di cambiamento”. Ovvero: “Che cosa significa essere adulti oggi? E come diventarlo?”. Se negli ultimi decenni l’identità adulta è stata principalmente fondata sul lavoro e sulla possibilità di costruire un proprio ruolo sociale e professionale, oggi quel modello appare in crisi e non più in grado di offrire le certezze fornite finora. Andreoli illustrerà cosa voglia dire essere adulti in quest’epoca di disorientamento e prova a tessere un filo per ricucire lo strappo che separa i più giovani dai loro genitori e dalle generazioni che li precedono.

Il secondo appuntamento

(24 ottobre) vedrà protagonista Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, già più volte ospite nelle passate edizione della Scuola Genitori. Parsi spiegherà perché non basta l’amore per crescere dei figli in grado di affrontare il mondo e le tante prove cui la vita li sottoporrà.

Infine il 29 ottobre

sarà affrontato un tema che va al di là del solo contesto familiare: “Come riconoscere la manipolazione nei rapporti interpersonali”. Roberta Bruzzone, criminologa psicologa forense, personaggio televisivo e scrittrice, in tanti anni di carriera come profiler ha imparato a individuare al volo le persone tossiche, e nel corso della serata della Scuola Genitori spiegherà le tecniche per riconoscerle (in famiglia, al lavoro, nell’ambito delle amicizie, in un rapporto d’amore) e per difendersi.

Per partecipare alla serate della Scuola è previsto il pagamento di un biglietto valido per tutti e tre gli incontri, con uno sconto appunto per chi si iscrive entro il 31 maggio, sono previste tariffe soci e non soci, e la possibilità del posto riservato.

Il biglietto, che prevede agevolazioni anche per gli accompagnatori, è ‘al portatore’: se non si può essere presenti a uno degli incontri lo si può cedere a un amico o collega.

Le serate prenderanno il via alle 20.30 e si svolgeranno al Teatro Comunale di Vicenza.

Informazioni e modalità di iscrizioni si possono trovare sul sito di Confartigianato Vicenza (https://www.confartigianatovicenza.it/scuola-per-genitori-edizione-2024/)

Comunicato 56 – 21 maggio 2024

Fonte Confartigianato Imprese Vicenza