Schio: ordinanze chiusura scuole e circolazione stradale

Ordinanza di modifica della circolazione stradale di via Rive Magrè in Comune di Schio in occasione del cedimento strutturale del ponte sul Livergon per maltempo 16/05/2024 e Ordinanza Chiusura straordinaria Scuola primaria Statale Giovanni XXIII e Scuola dell’Infanzia Statale.

Si indica, inoltre, di seguito ultimo aggiornamento strade chiuse:

– via Gavassi

– strada tra Molino Poleo e via Grumetto

– allagamento sottopasso Casare

– strada bianca tra contrà Ruari e contrà Reghellini

– strada tra contrada Acquasaliente e Laita

– via Fermi city

– via Molini, abitazioni accessibili da strada bianca per contrà Strulli

– causa esondazione torrente, è chiusa anche strada tra Piane e bivio Ruari

Su Comuni contermini

strade chiuse con riflessi su Schio:

– via Ancetti, San Vito di Leguzzano

– via Albero Bassi, Santorso

Tranne Rive di Magrè tutte le altre località sono accessibili da viabilità alternative, il tunnel per Valdagno risulta riaperto e anche la sp 65 del Tretto.

Si invitano i cittadini a segnalare situazioni di allagamento, frane o altre problematiche dal sito del Comune, utilizzando Cityweb scrivendo maltempo 16 maggio 2024

