Schio, Giavenale: istituto d’infanzia attiva la prima sezione “primavera”

Sarà la prima sezione “Primavera” pubblica di tutto il Vicentino e verrà attivata presso la scuola d’infanzia di Giavenale a Schio..

A partire da settembre 2024

la Scuola dell’Infanzia “Cuore Immacolato di Maria” di Giavenale avvierà la propria attività didattica come istituto Statale afferente all’Istituto Comprensivo “A. Fusinato”. Dando continuità a questa storica istituzione grazie al passaggio dalla attuale gestione privata paritaria a quella pubblica.

Dallo scorso ottobre il Comune ha avviato un dialogo con l’Associazione Genitori che amministra la scuola del quartiere e l’Istituto Comprensivo Fusinato, per fare il possibile per assicurare la prosecuzione del servizio e nuove prospettive di stabilità. È stato un percorso voluto e portato avanti in rete e che si è dimostrato proficuo. Nei mesi scorsi si è infatti conclusa con 65 adesioni la fase di iscrizione alle sezioni dell’infanzia (3-6 anni). Siamo ora pronti ad aprire una nuova opportunità per le giovani famiglie scledensi. Quella di una sezione “primavera” che per la prima volta nella provincia di Vicenza verrà istituita nell’ambito di una scuola statale.

Si tratta di una classe dedicata ai bimbi più piccoli, di età 24-36 mesi, corrispondente quindi all’ultimo anno dell’asilo nido, integrata però in un istituto per l’infanzia che già accoglie i bambini dopo il compimento del terzo anno di età.

Scuola dell’Infanzia “Cuore Immacolato di Maria”

Le classi primavera non sono una novità nel territorio scledense, ma fino ad oggi erano state attivate solo presso gli istituti paritari privati: la gestione pubblica di queste classi infatti, è molo più complessa rispetto a quella privata, poiché il personale docente non è assegnato dallo Stato ma deve essere procurato e finanziato in autonomia dalla scuola stessa, così come tutti i costi di gestione e di didattica.

L’ I.C. Fusinato ha manifestato fin da subito l’interesse a sperimentare questo innovativo progetto e l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenerlo soprattutto per dare continuità ad un servizio molto apprezzato che già era disponibile da diversi anni nel quartiere di Giavenale presso la medesima scuola. Insieme alla dirigente dell’IC Fusinato abbiamo valutato un piano economico-finanziario previsionale per il prossimo anno scolastico e definito una convenzione di attuazione che prevede un contributo di 30 mila euro deliberato qualche giorno fa da parte del Comune. Questo permetterà di garantire l’equilibrio economico del progetto, tutelando al contempo le famiglie con una retta mensile sostenibile e comunque inferiore rispetto al costo medio degli asili nido.

Anna Donà

«Siamo molto orgogliosi di essere giunti a concludere positivamente questo percorso. Tutt’altro che scontato se consideriamo che esistono solo altre due realtà simili in tutto il Veneto. Partiamo nella consapevolezza che questa è un’esperienza del tutto nuova. Di conseguenza ci aspettiamo che negli anni futuri si lavorerà ancora per perfezionare e migliorare ulteriormente il servizio offerto. Il mio auspicio è che quella che nasce oggi come una sperimentazione possa negli anni futuri consolidarsi e possibilmente diffondersi ulteriormente nel territorio comunale».

In questi giorni l’Istituto Fusinato aprirà le iscrizioni per i bambini dai 24 ai 36 mesi. Bambini che potranno frequentare la sezione primavera da lunedì al venerdì, dalle 7.40 alle 16. Con la possibilità di prolungare l’orario di uscita. Per il momento i posti disponibili sono 20 e si accede come per il nido pubblico con graduatoria. Privilegiando in primis le famiglie residenti nel comune di Schio. Ed in particolare quelle residenti nel quartiere di Giavenale. I pasti saranno preparati nella cucina interna da personale professionale come avviene in tutte le scuole materne comunali.

L’accorpamento

«Per quanto riguarda la nostra esperienza, da qualche anno stiamo approfondendo un percorso di formazione e di progettualità innovativa per i bambini della scuola dell’infanzia, che vede le insegnanti parte attiva. La proposta che ci ha fatto il Comune di Schio di accorpare la Scuola dell’infanzia di Giavenale ci è sembrata un’ ottima opportunità ed un importante stimolo per ampliare il servizio alle famiglie che già frequentano il plesso. Ma anche per sperimentare in una scuola pubblica la sezione primavera.

Comprensibili iniziali dubbi da parte dei genitori sono stati ascoltati in occasione di un incontro in auditorium “Vanoncini”. Evento molto partecipato e che ha rasserenato tutti: il progetto di mantenere la continuità e, al contempo, di offrire a tutti i bambini delle tre scuole dell’infanzia che nel 2024-’25 faranno parte dell’istituto comprensivo “A. Fusinato” di Schio e Santorso le nostre proposte didattiche, va in direzione della filosofia che anima il nostro istituto: quella della sperimentazione di nuovi modelli ma che non nega il valore della tradizione; che ha uno sguardo molto ampio sul futuro, ma che osserva il presente e impara dal passato.

Simonetta Valente

Il plesso di Giavenale, molto ben inserito nel contesto del quartiere, offre possibilità concrete di didattica all’aperto, di apprendimenti “learning by doing”, cioè di imparare facendo. Inoltre i contatto con il comitato dei genitori, gruppo molto attivo e propositivo, fanno del futuro accorpamento un’opportunità di sperimentazione e di diffusione di pratiche che riteniamo possa dare nuovo vigore non solo al plesso, ma a tutto l’istituto e alla città di Schio» aggiunge Simonetta Valente, dirigente scolastica del Fusinato.

«Questo nuova proposta è volta a garantire un servizio alle famiglie in una scuola che ha il valore aggiunto di arricchire la comunità di Giavenale. Per noi l’assicurare e migliorare i servizi è sempre stato un obiettivo primario e questa prima attivazione in una scuola pubblica è motivo di orgoglio e segue gli impegni che ci eravamo presi con la comunità» conclude il vicesindaco e assessore al sociale Cristina Marigo.

Schio, 29 marzo

Lorenza Zago Ufficio Stampa Schio