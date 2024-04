Ohio Express: a Malo 50 anni di musica, tra concerti, mostra e CD!

Ohio Express, mezzo secolo di successi per la band: concerti, mostra e CD per festeggiare in grande stile.

Era il 1974 quando il compianto Illide Pernigotto, appassionato di musica americana dal country al blues, diede vita agli Ohio Express. Insieme ad Armando Marchioro (chitarra), Enio Lanaro (chitarra) e Roberto Baga (basso), il gruppo esordì in versione acustica, conquistando subito il pubblico con la sua energia e il suo talento.

Da allora, numerosi musicisti si sono avvicendati sul palco degli Ohio Express, ma lo spirito e la passione per la musica sono sempre rimasti gli stessi. Oggi, la band è considerata un’icona del country vicentino e non solo, e continua a emozionare il pubblico con le sue performance live.

Per celebrare questo traguardo straordinario, gli Ohio Express hanno organizzato un weekend ricco di eventi imperdibili, sotto il patrocinio del Comune di Malo (VI).

Si comincia domenica 28 aprile alle 11:30

inaugurazione di una mostra fotografica all’oratorio San Gaetano. Un viaggio emozionante attraverso immagini e ricordi che ripercorrono la storia del gruppo, dai primi passi fino ai grandi successi.

Gran finale martedì 30 aprile al cinema Aurora

Un concerto scatenato farà rivivere dal vivo le leggendarie hit degli Ohio Express. Un evento imperdibile che ha già fatto registrare il tutto esaurito, a dimostrazione del grande affetto del pubblico per la band.

Sul palco si alterneranno due formazioni: gli “Ohio Acoustic” in versione semiacustica, con Bruno Dal Soglio (voce e armonica), Giulia Lanaro (voce), Enio Lanaro (chitarra acustica), Gabriele Grotto (batteria), Renzo Pendin (chitarra elettrica) e Davide Zamberlan (basso elettrico); e la “Country Band and Family”, con la speciale partecipazione di Almerico Pernigotto (figlio del compianto Illide) alla voce, Giulia Lanaro (voce), Enio Lanaro (chitarra acustica), Walter Visano (chitarra elettrica e pedal steel guitar), Maurizio Boldrin (batteria), Marco Cera (chitarra elettrica e banjo), Renzo Pendin (chitarra elettrica) e Giacomo Casarin (basso elettrico).

Ma le sorprese non finiscono qui.

Durante la serata verrà infatti presentato un CD commemorativo, realizzato appositamente per celebrare il 50° anniversario della nascita del gruppo. Un vero e proprio gioiello per i collezionisti e per tutti gli amanti della musica degli Ohio Express.

Un weekend da non perdere per tutti gli appassionati di musica e per chi vuole rivivere le emozioni di un pezzo di storia del panorama musicale vicentino. Un’occasione unica per immergersi nelle sonorità coinvolgenti degli Ohio Express e per rendere omaggio a una band che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tante persone.

Malo, 23 aprile 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Malo (VI)