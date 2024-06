Festival ConversAzioni: V edizione, giardino Jacquard – Schio

Festival ConversAzioni – ConversAzioni: InGiardino – V edizione

Rimettiamo al centro la relazione, attraverso il potere generativo delle conversazioni

Il festival ConversAzioni, in programma nei giorni di sabato 15 e domenica 16 giugno al Giardino Jacquard, propone un ricco programma di incontri: spettacoli e laboratori che si prefiggono di indagare il POTERE DELLA PAROLA attraverso la buona pratica del DIALOGO. Vicini al solstizio d’estate, InGiardino mira a confermarsi un appuntamento fisso per la città di Schio dove respirare cultura, dialogare, confrontarsi e rilassarsi immersi in un contesto storico incantevole.

Come sempre si darà spazio e rilievo all’eterogeneità delle proposte in modo da coinvolgere artisti e personalità che possano dare il loro personale contributo a modi diversi di esperire l’ascolto, sperimentarlo e goderne appieno.

Sabato 15 giugno alle ore 17.00

Si parte con l’inaugurazione della mostra “natura riflessa” – Colpi di nero e di luce, dove la natura si riprende il proprio spazio. Quadri di Davide Muraro, in arte Dàvid.

Alle 18:00 in collaborazione con la libreria UBIK di SCHIO l’incontro con l’autore “Paolo Malaguti”.

Domenica 16 giugno alle ore 17:00

Imperdibile appuntamento con il laboratorio Flora & Lab.ora: dopo una passeggiata nel cuore di Schio per raccogliere elementi naturali. Ci sarà anche la possibilità di trasformarli in oggetti decorativi di raffinato gusto estetico per la tavola e la casa.

Alle 19:00 performance di danza contemporanea “ETERNA” della Compagnia danza Lucy Briaschi con le musiche di Antonio Vivaldi “Le quattro stagioni”.

A seguire alle 20:30 special guest Lorenzo Maragoni con Stand-up poetry. Uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand-up comedy. Un’ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia.

Per tutta la durata del Festival a partire dalle ore 18.00 (in collaborazione con Fermento), sarà possibile assaporare i vini del territorio e la pizza agricola, accompagnati da buona musica e DJ set.

Date: 15-16 Giugno 2024

Luogo: Giardino Jacquard – Via Pasini – Schio (VI) – ingresso gratuito

Info e programma completo: www.festivalconversazioni.it

Mail: info@festivalconversazioni.it – Direttore artistico: Elena Borin – Tel. 339.5912131

Schio, 11 giugno 2024

Fonte: Comune di Schio – Servizio comunicazione e promozione del territorio