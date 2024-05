Sandrigo: rifiuti e bonifica, un passo avanti per l’ex Cromador

Sandrigo, tolte sinora oltre 1000 tonnellate di rifiuti dal sito Cromador, sara’ svuotato della linea galvanica e messo in sicurezza entro l’estate

Lo smantellamento delle strutture impiantistiche residue della linea galvanica dell’azienda ex Cromador, andata in fallimento nel 2019, dà continuità agli interventi già esperiti e completa tutte le fasi di messa in sicurezza del sito. Attività che il Comune di Sandrigo sta portando avanti, per quanto attiene l’analisi della condizione del suolo e sottosuolo, secondo le indicazioni espresse in sede di conferenza di servizi dagli Enti preposti alla tutela dell’ambiente e della salute come la Provincia di Vicenza l’ARPAV, l’ULSS, e il Gestore del servizio Idrico ViAcqua spa. A breve una nuova conferenza di servizi verrà convocata per la valutazione del Documento “Analisi del rischio”, prodromico alla bonifica del sito.

Le parole dell’assessore, Rigoni

Al momento attuale, le vasche della linea galvanica sono vuote e pulite nella parte interna. – Spiega Luca Rigoni Assessore all’Ecologia -. Infatti i rifiuti liquidi, prima rinvenibili, sono già stati asportati, comprendendo anche lo svuotamento delle vasche sotterranee di lavaggio. In totale, ad oggi, sono state smaltite più di 1000 tonnellate di rifiuti. Tali rifiuti sono stati avviati verso centri autorizzati con l’intervento di aziende specializzate. È stato così eliminato un grave potenziale pericolo di contaminazione ambientale”.

Le spese sostenute fino ad ora dal Comune di Sandrigo

Ad oggi l’impegno economico sostenuto dal Comune di Sandrigo per la messa in sicurezza del sito può essere così sintetizzato: sono stati impiegati 959.362,16 euro per questa fase di smaltimento fino ad aprile 2024 con un residuo ancora a disposizione di 293.077,04 euro per completare i lavori. I fondi derivano dal contributo regionale di oltre un milione di euro. Esattamente 1.089.628, oltre alla somma da avanzo vincolato comunale di 252.311,00 euro.

L’azione di smontaggio della linea galvanica è di particolare importanza nel sito, in quanto, nonostante con plurime azioni precedenti siano stati asportati i rifiuti liquidi, può essere causa di possibili concentrazioni di metalli pesanti. Metalli che possono essere ancora presenti in tubi o comunque in parte dei collettamenti produttivi.

Sindaco di Sandrigo, Marica Rigon: demolizione e bonifica in dirittura d’arrivo!

“Con determinazione n. 295 del 15 maggio scorso, il Responsabile del Settore IV relativo ai Lavori Pubblici del Comune di Sandrigo ha disposto l’affidamento dei lavori per completare l’intervento di asportazione delle strutture rimanenti all’interno del sito produttivo Cromador, attività che sarà completata entro luglio. – Dettaglia il Sindaco Marica Rigon -. I lavori comprendono la demolizione della linea galvanica e degli impianti ausiliari esterni sul retro. Compresi silos di stoccaggio, ventilatori, vasche di raccolta, carpenterie di sostegno e copertura. Oltre ovviamente alla bonifica delle tubature presenti, la demolizione delle attrezzature collegate agli impianti di produzione e depurazione. Nonché la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dalla demolizione. C’è ancora molto da fare ma finalmente stiamo arrivando a una conclusione”.

La procedura di gara per la scelta del contraente – soggetto che deve essere in possesso delle apposite autorizzazioni e iscrizioni previste per l’esercizio dell’attività di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti oggetto di gara presso impianti parimenti autorizzati al recupero e smaltimento finale degli stessi, è stata indetta e completata. Dunque l’affidamento dei lavori è stato assegnato alla ditta aggiudicataria Renova Ambiente Srl. Ditta con sede a Preganziol (TV) nel corso di maggio 2024. I lavori avranno inizio la prima settimana di giugno 2024 e, salvo imprevisti, il fabbricato sarà completamente svuotato entro luglio 2024.

Ex Cromador di Sandrigo: ecco la situazione del sito

Per comprendere meglio la condizione presente all’interno del sito è bene precisare che la linea galvanica è composta da un totale di 34 vasche di varie dimensioni. Vasche riempite un tempo con idonee soluzioni chimiche oppure con acqua, nelle quali i manufatti venivano immersi. Le vasche sono di tipo metallico con una protezione interna di materiale plastico contro la corrosione. Le stesse sono disposte su 2 linee parallele (circa 40-50 m di lunghezza ciascuna) a costituire idealmente un carosello. Questo, controllato da una catenaria metallica, sulla quale sono presenti i telai dove venivamo appesi i manufatti metallici. Manufatti che dovevano effettuare il ciclo di trattamento specifico controllato da un sistema remoto.

Sotto l’intera linea galvanica, è tuttora presente una vasca interrata di profondità variabile, intorno al metro circa, che fungeva da bacino di contenimento per spanti e fuoriuscite. La vasca ha una impronta di sedime più grande di quella della linea delle vasche, in quanto presenta un percorso perimetrale di circa 1 m di larghezza, chiuso con delle grate pedonabili in polipropilene. All’interno di detta vasca, sono installate apparecchiature di varia natura. Ovvero: pompe, tubazioni anche isolate con lana minerale, valvole, filtri, setti divisori, ecc.. all’epoca necessarie al buon funzionamento dell’attività.

Una volta completata l’elaborazione della nuova Analisi di Rischio, che tiene conto di tutte le informazioni tecniche e sito-specifiche, acquisite negli ultimi due anni, verrà trasmessa ad Arpav e all’Ulss, presumibilmente nel mese di giugno 2024, per acquisire i pareri tecnici, prima della sua approvazione in Conferenza di Servizio. Dopo di che si potrà passare alla progettazione definitiva del Piano di Bonifica.

Sandrigo, 31 maggio 2024

Fonte: Comune di Sandrigo – Ufficio Stampa