Sandrigo: l’iniziativa “Il Maggio dei Libri”

Anche l’Amministrazione Comunale di Sandrigo ha aderito all’iniziativa denominata “Il Maggio dei Libri”, promossa a livello nazionale dal Centro per il Libro e la Lettura, con l’obiettivo di rimarcare il valore sociale dei libri, quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Accanto all’attività del Comitato per le Attività Culturali della biblioteca che nei quattro giovedì di maggio ha organizzato quattro interessanti incontri con autore, il Comune ha deciso di coinvolgere nella campagna le scuole e la casa di riposo che hanno sede nel proprio territorio.

“Il Maggio dei Libri”

I bambini e ragazzi di alcune classi della scuola primaria G. G. Trissino visiteranno la biblioteca comunale D. Pittarini, guidati dalla nostra bibliotecaria, che illustrerà loro gli spazi e i molteplici generi letterari (e non solo) presenti. Quelli della primaria S. Tecchio di Lupia accoglieranno i volontari del Gruppo Fiabe, per ascoltare, all’aria aperta, accattivanti letture, intese come strumenti di conoscenza e consapevolezza capaci di rendere liberi.

Tutti i bambini di classe prima, che da poco sono approdati nel mondo della lettura, riceveranno – previa compilazione di apposito modulo da parte dei genitori – la tessera della nostra Biblioteca, di cui, ci si auspica, diventeranno assidui frequentatori, diffondendo la passione per la lettura alle proprie famiglie.

Gli ospiti della Casa di Riposo

Saranno allietati da Letture Ad Alta Voce, in una mattinata di questo Maggio dei Libri in cui si riuniranno, nel parco della sede “Benetazzo”, alcuni dei nonni delle due strutture dell’IPAB S. D. Bertolo in un momento di ascolto, condivisione e spensieratezza.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione nel realizzare l’iniziativa

il Comitato per le Attività culturali della Biblioteca,

la Dirigente e il personale docente dell’IC Zanella,

il CDA dell’IPAB S.D. Bertolo,

le educatrici, i collaboratori e i volontari,

il Gruppo Fiabe, il gruppo Letture Ad Alta Voce Sandrigo – Breganze e Dueville,

l’Università Adulti e Anziani,

i dipendenti comunali coinvolti,

gli addetti della Biblioteca Comunale.

È grazie all’impegno, alla sensibilità e alla dedizione di tutti questi attori che possiamo promuovere e favorire iniziative che arricchiscono le occasioni culturali nel nostro Paese, nonché diffondere e celebrare l’importanza della lettura.

L’Amministrazione comunale. – Assessore Lavori Pubblici,

Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili