Rosella Zatton candidato Sindaco risponde al Post della “Lista Catagini Sindaco”

Il Candidato Sindaco Catagini nel post pubblicato sulla propria pagina facebook si lamenta per una presunta e non meglio precisata “campagna elettorale denigratoria ” posta in essere ai danni degli avversari e di “cattiverie e falsità” perpetrate da “leoni da tastiera” sui diversi canali social. Rosella Zatton candidato Sindaco.

Ci associamo alle parole del Collega Candidato Sindaco rispetto alla necessità di portare la discussione sul piano delle idee, sulla necessità di far conoscere ai Cittadini le rispettive liste di Candidati Consiglieri Comunali, i programmi elettorali e soprattutto far conoscere le PERSONE che hanno assunto l’impegno di Amministrare il nostro Paese.

La Lista Amiamo Altavilla

e i suoi Candidati già da molti anni si sono occupati del Nostro Paese, chi come Amministratore in Comune con carica di Consigliere o Assessore, chi in Parrocchia, chi nella Scuola e chi nelle diverse importanti Associazioni che animano la vita cittadina.

In questo mese di Campagna Elettorale abbiamo organizzato diversi appuntamenti dove potrete conosce il Candidato Sindaco Rosella Zatton e la Sua squadra di Candidati Consiglieri e riteniamo che siano queste le sedi più opportune dove ognuno di Voi Cittadini potrà avere una vero confronto per valutare le Persone e la credibilità dei loro programmi amministrativi.

Sindaco e Consiglieri

devono a nostro avviso stare tra la gente e con la gente e non mettersi su un palco o dietro la scrivania a fare proclami o dibattiti. Ci troverete pertanto nei luoghi pubblici, nelle piazze, nei campi sportivi , al mercato e nelle molte riunioni in programma sino all’8 Giugno, per conoscere e valutare la nostra proposta di cambiamento.

Lasciamo alla “vecchia” politica i dibattiti e le corride elettorali pubbliche che sono una vetrina per “politici istrionici e di lunga militanza e di chiacchera fluente” e preferiamo portare la discussione e il dibattito in luoghi di condivisione e di vero confronto.

Vi aspettiamo numerosi Giovedi 9 maggio h. 20.30 in Villa Morosini per la presentazione della Nostra Lista e inizio della Campagna Elettorale

Rosella Zatton candidato Sindaco