Roberto Scapin nominato referente locale per Altavilla Vicentina

Il Presidente Nazionale dell’Associazione per la Cultura Rurale, l’onorevole Sergio Berlato, nomina Roberto Scapin come referente locale per il comune di Altavilla Vicentina (VI)

Roberto Scapin

Con grande piacere, l’Associazione per la Cultura Rurale annuncia la nomina di Roberto Scapin come referente locale per il comune di Altavilla Vicentina (VI). La decisione è stata presa dal Presidente Nazionale della suddetta associazione, l’onorevole Sergio Berlato, riconoscendo le qualità e l’impegno di Roberto Scapin nel promuovere la cultura rurale e sostenere le attività locali.

Figura di spicco nel panorama locale, con una comprovata esperienza ambientale e una profonda conoscenza delle dinamiche e delle sfide che caratterizzano il territorio di Altavilla Vicentina.

Grazie alla sua dedizione e alla sua passione per la cultura rurale, siamo certi che saprà portare avanti con successo i valori e gli obiettivi dell’Associazione per la Cultura Rurale nel comune.

L’Associazione per la Cultura Rurale

si impegna a promuovere la valorizzazione del patrimonio rurale, sostenere le tradizioni locali e favorire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

Con la nomina di Roberto Scapin come referente locale, intendiamo rafforzare il nostro legame con la comunità di Altavilla Vicentina. Lavorare insieme per il benessere del territorio e dei suoi abitanti.

Altavilla Vicentina, 20 maggio 2024

Fonte ACR