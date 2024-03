Raccolta differenziata della carta a Marano Vicentino: al via una nuova modalità

Nuove modalità di raccolta differenziata della carta: al via una campagna di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza

Cambiano le modalità nella raccolta differenziata della carta: da giugno 2024, dal porta a porta Marano Vicentino passerà alla raccolta carta nelle campane stradali. Questo cambiamento è dovuto in prima battuta al considerevole aumento della quantità di carta da smaltire, aumentato nell’ultimo decennio. In particolare, ci sono sempre più imballaggi dovuti alle crescenti modalità di acquisto online e alle consegne dei corrieri.

Così, nei giorni di raccolta porta a porta della carta si nota sempre più spesso un esubero di materiale, e molti imballaggi vengono posizionati dagli utenti fuori dal proprio bidone giallo. Questo bidone fornito da AVA – Alto Vicentino Ambiente, infatti, ha dimensioni ormai insufficienti alle nuove necessità di riciclo della carta. Inoltre, poiché la carta bagnata non è riciclabile, quando la raccolta avviene nei giorni di pioggia, il materiale che viene messo fuori dai bidoni si bagna, andando così a compromettere la differenziazione della carta raccolta.

Cambio modalità di conferimento

“È la stessa AVA a richiedere un cambio nella modalità di conferimento nella raccolta della carta, al fine di adeguare il servizio alle nuove abitudini e ai nuovi comportamenti di cittadini, commercianti e industrie”, specifica l’assessore Filippo Fabris. “Inoltre, questo adeguamento ci viene richiesto anche per evidenti problemi di reperimento di personale specializzato, su cui molto spesso pesano le malattie legate all’esercizio della professione”.

In questi mesi l’Amministrazione comunale di Marano Vicentino ha studiato diverse modalità di raccolta della carta ed è convinta che il passaggio alle campane stradali (che saranno di colore azzurro) sia la soluzione più comoda e agevole per i cittadini e le cittadine.

La campana, infatti, consente di conferire la carta in qualsiasi momento e AVA potrà svuotare le campane in qualsiasi giorno della settimana, a seconda delle necessità. Il materiale resterà sempre asciutto e quindi potrà essere completamente riciclato.

“Questa ci sembra la soluzione migliore, anche per evitare di fornire alla cittadinanza un nuovo bidone più grande, da 120 litri, che comporterebbe un notevole disagio in termini di spazio negli appartamenti medio-piccoli e nei condomini”, sottolinea l’assessore Fabris.

Nuova raccolta della carta a partire da maggio

Dopo un’attenta analisi fatta dall’assessore e dai tecnici competenti sulla quantità di carta conferita sul territorio comunale, a partire da maggio si procederà con il posizionamento delle nuove campane di colore azzurro (il colore unificato che l’Unione Europea ha scelto per il riciclo della carta), in numero proporzionale alla quantità di carta da smaltire nelle singole zone.

Nel mese di aprile 2024 saranno fatti i sopralluoghi e le verifiche necessarie per l’allestimento e l’implementazione delle 51 isole ecologiche già esistenti a Marano Vicentino. Nel mese di maggio sarà quindi fatta una campagna di sensibilizzazione e informazione promossa da AVA in sinergia con il Comune, per dare tutti gli elementi utili a questa nuova modalità di raccolta differenziata.

Con il mese di giugno inizierà il nuovo sistema di raccolta carta nelle campane, con l’abbandono definitivo del bidoncino giallo da 40 litri, che rimane di proprietà di ogni singolo utente e potrà essere utilizzato al meglio da ciascuno.

“Il Comune di Marano Vicentino e Alto Vicentino Ambiente si impegnano con questa novità a migliorare la qualità della vita dei loro cittadini, che potranno conferire la carta presso le isole ecologiche tutti i giorni e non attendere il passaggio quindicinale così come fanno già con il vetro e con l’umido”, commenta il Presidente di AVA, Giovanni Cattelan.

Modalità raccolta della carta per i commercianti

I commercianti con quantità particolari, invece, potranno smaltire carta e imballaggi nei cosiddetti “Easy cube” a loro disposizione (basterà passare in Comune per registrarsi e ricevere la chiave); anche in questo caso, il Comune sta valutando la possibilità di posizionarne altri nel territorio. Mentre, le aziende industriali, come di consueto, utilizzeranno i loro canali dedicati. Tutte queste diverse categorie – cittadini, attività commerciali e industrie – saranno convocate nei prossimi mesi dal Comune, per avere tutte le informazioni necessarie e le risposte ai loro eventuali quesiti.

Si ricorda comunque che gli imballaggi più ingombranti devono essere sempre conferiti nei container dedicati, presso il nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR), l’ecocentro di via Progresso.

Marano Vicentino, 28 maro 2024

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino (VI)