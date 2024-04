Raccolta alimentare per le persone e famiglie in difficoltà

Il 20 aprile la quarta edizione dell’iniziativa promossa dai Fanti – Raccolta alimentare per le persone e famiglie in difficoltà

Gruppo Sezioni “Arco Romano” Pasubio

Associazione Nazionale del Fante

Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Sezioni “Arco Romano” Pasubio dell’Associazione Nazionale del Fante organizza la raccolta alimentare a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà sostenute dai servizi-segno di Caritas Diocesana Vicentina e dalle Caritas parrocchiali. L’appuntamento è sabato 20 aprile, in 21 supermercati tra Vicenza e provincia.

Oltre 150 tra Fanti e Patronesse di 13 Sezioni, in collaborazione con i volontari dei Centri di Ascolto Caritas e della San Vincenzo, saranno impegnati a raccogliere gli alimenti che i clienti vorranno donare e che saranno successivamente distribuiti da Caritas Diocesana Vicentina e dalle Caritas parrocchiali a chi si trova nel bisogno.

“Ringraziamo fin d’ora i Fanti, i volontari Caritas che li affiancheranno nella raccolta, i supermercati aderenti e quanti doneranno – afferma don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina –. Questo è un aiuto concreto, perché i nostri servizi e le Caritas parrocchiali provvederanno a distribuire il cibo alle persone e famiglie pù bisognose”.

Questo l’elenco dei supermercati in cui sarà attiva la raccolta alimentare:

Arsiero: A&O, Via dei Longhi 6 – Prix Quality, Via dei Longhi 2

Caldogno: Prix Quality, Via Barco 40 – Eurospar, Via Milano/angolo Via Torino

Camisano Vicentino: Aliper, Via Padre A. Menin 17 – Eurospar, Via Vicenza 17 – Prix, Via degli Alpini 7

Chiampo: Famila, Piazzale Mondelange 11 – Svelto A&O, Via Giuseppe Pino 12

Costabissara: Supermercato Stella, Via C. Cattaneo 4

Creazzo: Famila Superstore, Via Ortigara 1

Malo: COOP, Via G. Galilei – Famila, Via Torino 5 – Prix Quality, Via Sile 40

Marano Vicentino: Prix, Viale Europa 30

Orgiano: Super T. T. B., Via XXV Aprile 8

Schio: Famila, Via SS. Trinità 133

Vicenza: Supermercato Riviera, Via G. Salvemini 37 – Prix Quality, Viale Riviera Berica 611 – Super A&O, Strada Ca’ Balbi 99

Zanè: Emisfero, Via A. Manzoni 124

Vicenza, 17 aprile 2024 –

Ufficio stampa Caritas Diocesana Vicentina – Guido Gasparin 349 6961445